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高職生拍下「北捷保全員」 國際攝影大賽獲獎！

魯佳寶在捷運站為保全員拍攝的作品，充滿趣味性。（魯佳寶提供）

2017-06-14  22:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕莊敬高職影視科二年級學生魯佳寶，首次參加國際級的法國「巴黎PX3攝影大賽 （The Prix de la Photographie Paris）」，從80多個國家、數千件作品中競逐獎項，魯佳寶的2張參賽作品均獲得相當於佳作的Honorable mentioned榮譽獎，相當不容易，魯佳寶說，意外過世的齊柏林是他父執輩的攝影大師，他要向前輩看齊，希望自己未來也能在空拍界一展身手。

法國「巴黎Px3攝影大賽」，被美國攝影雜誌譽為歐洲最大的攝影比賽，台灣歷年來都有許多職業及業餘攝影師參賽，今年才17歲的魯佳寶，自國中3年級開始認清自己對攝影的興趣和未來發展方向，他選讀莊敬電影電視科，除在學校研習專業理論和技術，生活中隨時用心尋找稍縱即逝的美麗畫面。

他這次參展作品之一，是在去年底搭捷運返家途中，注意到台北捷運站內的保全員，認真在維持上下車乘客的動線安全，他立即拿起相機瞄準，魯佳寶說，當時保全員大聲問他「你在拍我嗎？」，魯佳寶嚇一跳，以為捷運站內不准拍照，但仍硬著頭皮說「是」，沒想到保全員說「那就幫我拍帥一點！」然後擺出畫面中的姿勢一動也不動，維持快3分鐘，魯佳寶用慢快門，形成人群移動的流影，然後用後製將主角用彩色，其他部分維持黑白，塑造出這張有趣的傑作。

另一張是他去年暑假和親人遊覽美國黃石公園的「黃石下瀑布」所拍的風景照，因為他以長鏡頭捕捉瀑布遠景，下午的光線形成峽谷和瀑布的層次感，加上焦距清晰，同樣拿到佳作。

他初試啼聲就拿到國際攝影比賽的佳作十分興奮，希望自己能繼續在攝影專業上持續精進，他很敬佩爸爸朋友齊柏林的堅持與毅力，並且為台灣拍出這麼美的作品，他期許自己也能成為專業的空拍攝影師，為世界留下永恆的攝影創作。

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  • 魯佳寶首次參加法國巴黎Px3攝影大賽，就獲得佳作。（記者翁聿煌攝）

    魯佳寶首次參加法國巴黎Px3攝影大賽，就獲得佳作。（記者翁聿煌攝）

  • 魯佳寶的參賽作品「黃石下瀑布」。（魯佳寶提供）

    魯佳寶的參賽作品「黃石下瀑布」。（魯佳寶提供）

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