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歡迎來到「垃圾大道」 和美嘉寶里民大呼：救救福北路

彰化和美福北路的「垃圾大道」，民眾大喊「救救福北路」。（記者劉曉欣攝）

2017-06-14  20:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕歡迎來到「垃圾大道」？彰化縣和美鎮嘉寶里民今天在風雨中齊聚福北路，因為福北路長達1、200公尺的兩旁都是垃圾，夏天惡臭難聞，更是讓居民路過都覺得丟臉，大聲呼喊「救救福北路」！

和美鎮嘉寶里長邵萬興表示，「這裡什麼垃圾都有，什麼都不奇怪」，連「死貓死狗樹頭」的陋習也看得到，由於交通方便，連別縣市的垃圾竟然都是整車來倒，還沿途傾倒，路旁就有看到麻布袋上寫有台北市的地址，真的很誇張。

邵萬興指出，現在是有的路段是草長得比較高，才遮住」垃圾，曾經把雜草割短，頓時整條福北路的垃圾都「全都露」，從手搖杯的杯子、廢棄的家具、玻璃瓶到田間報廢的資材，通通都有，他為了環境衛生，只好自掏腰包請機具來清垃圾，每次就要7000元，有時1年好幾次，就是為了不讓髒亂點孳生蚊蟲。

縣議員賴清美指出，福北路的交通流量很大，靠近國道3號和美交流道的聯絡道，許多大型車輛都選擇走福北路進和美市區，但是和美的門面卻變成了「垃圾大道」，實在有礙觀瞻，環保局應該予以調查開罰。

江培根表示，如果是負責清運廢棄物的業者隨意棄置的話，依法有刑事責任；如果是民眾自行隨意丟棄廢棄物，依法也要開罰。

江培根表示，福北路屬於河川地，將會與河川局的主管機關來共同協商，由河川巡守隊來加強巡邏與安裝監視器的事宜。

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  • 彰化和美福北路的「垃圾大道」，道路兩旁被堆滿了垃圾。（記者劉曉欣攝）

    彰化和美福北路的「垃圾大道」，道路兩旁被堆滿了垃圾。（記者劉曉欣攝）

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