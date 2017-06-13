「糖鐵」接高鐵 15億元經費可望納「前瞻」

交通部長賀陳旦今天至雲林了解「糖鐵」加入前瞻計畫可行性，並搭乘台糖五分小火車。（記者詹士弘攝）

2017-06-13 18:34

〔記者詹士弘／雲林報導〕交通部長賀陳旦今天至雲林了解「糖鐵」加入前瞻計畫可行性，他試搭台糖五分小火車，品嚐台糖冰棒，並表示歷史記憶是糖鐵的最好的宣傳，技術有其穩定度及知名度，「糖鐵」是可以做起來的；未來營運一開始如有虧損，交通部可補貼，但他也強調，不能靠政府養一個不成功的計畫。

雲林縣府爭取虎尾「糖鐵」納入前瞻計畫，其中第一階段經費約15億元，利用現有糖鐵既有鐵道，再新闢從廉使里接虎尾高鐵站長2公里的新鐵道，讓虎尾連接高鐵雲林；第二階段由虎尾糖鐵接斗南台鐵，經費約50億元。

賀陳旦表示，前瞻計畫的軌道建設，不只是傳承傳統的鐵路，而是能前瞻結合觀光及文化旅遊，變成有意義的工作，希望相關單位能提出建設配套措施，讓糖鐵變成建設計畫，交通部會提供經費及技術協助，並希望文化部及地方政府將糖鐵車站擁有歷史回憶或商業發展，讓糖鐵不只能賣車票，還能有其它收入。

賀陳旦指出，「糖鐵」不是從無到有，交通部在技術上會協助轉乘及優惠補助，未來週末有轉乘需求時，一定要讓遊客搭得到車，雖然初期以觀光功能為主，但也有公共運輸的效果，所以初期運作時，如果營運虧損，交通部可從目前只補貼公路運輸的「公路公共運輸提振計畫」提撥部分經費，補貼「糖鐵」虧損。

交通部觀光局長周永暉也提出願景，表示未來的糖鐵應有兩種車體，一是全彩的布袋戲偶列車，另一是傳統的體驗列車，有冷氣空調的較舒適車廂，也有可以吹自然風的小火車廂。