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醫病》好奇寶寶吞2公分鈕釦…卡住食道

郭敏勇醫師指出男童食道卡住異物位置。（記者張軒哲攝）

2017-06-13  15:15

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名2歲劉姓男童因先天性食道閉鎖，經手術治療後，又接受5次食道擴張手術，但本月男童又出現吞嚥障礙，口水直流，食不下嚥，家長趕緊帶男童就醫，經X光檢查後，發現男童不是食道閉鎖復發，而是食道內有一圓形異物，以胃鏡檢查夾夾出了1枚2公分左右的大人衣物鈕釦。醫師呼籲家長要留意口腔期幼童的舉動，務必將小物品收妥。

劉姓男童家住梧棲，本月初常出現哭鬧、不肯吃飯，因男童有食道閉鎖宿疾，家長趕緊帶孩子到童綜合醫院檢查。小兒外科主任郭敏勇指出，進行X光檢查後，發現男童食道內有一顆圓形異物，夾出了1枚近2公分左右的鈕釦，是成人的鈕扣，讓家長都感到心疼又驚訝。

郭敏勇表示，幼童吞入異物的情形多是發生在4歲以下，除鈕釦外，硬幣、磁鐵、鈕釦式電池、迴紋針等也常被幼童把玩而誤吞，也遇過幼童因為吃乾果類食物時沒咀嚼，整顆吞入而卡在食道。

郭敏勇指出，年紀小的嬰幼兒因為不會講話，或無法正確表達感受，所以當出現吞嚥困難、流口水、咳嗽等症狀，或者孩子表示嘴巴或脖子疼痛時，要留意可能有異物吞入卡住，須儘速帶孩子到醫院進行檢查，儘早確認病因並治療。

因此家中有嬰幼兒，要特別留意將小物品、如藥物、硬幣、磁鐵、鈕釦、牙籤或電池等）放置在孩子拿不到的地方。

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  • 劉姓男童誤吞鈕扣約2公分大小。（記者張軒哲翻攝）

    劉姓男童誤吞鈕扣約2公分大小。（記者張軒哲翻攝）

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