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醫病》腹痛被當腸胃炎治療 男子險喪命

苗栗縣頭份市一名父親因腹痛至各診所及各大醫院就診，被誤診為腸胃炎，後做電腦斷層才發現已腹主動脈剝離。（記者許展溢攝）

2017-06-13  12:59

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一名父親因腹痛至各診所及各大醫院就診，每次都被診斷為腸胃炎，後因腹痛症狀難耐，決定到兒子常看診的為恭醫院確診。為恭醫院小兒科主任李浩遠說，該病患情況很特殊，血壓及抽血檢查都正常，卻沒更詳細檢查，還好早發現，否則恐剝離性動脈破裂，釀生命危險。

李浩遠指出，腹痛雖是常見的腸胃症狀，但腹主動脈剝離卻是一種心血管疾病，或造成剝離是因各種原因導致血管受傷破裂，血流經由破裂孔注入血管的壁中，形成假腔。當血液持續流入沒出口的假腔，會讓假腔愈來愈大，壓迫到原來的血管，使有效血流量變少。

李浩遠說，該患者血壓及其它症狀都正常，但發現疼痛多位於肚臍周圍或上腹部，晚上甚至腹痛到睡不著，因此做電腦斷層後才發現腹主動脈剝離，接著做心導管檢查，發現右冠狀動脈也嚴重狹窄。

李浩遠表示，腹主動脈剝離常見症狀為腹痛、腹部有搏動感及後背痛。若剝離性動脈破裂，有可能危及生命則引發大出血、休克，甚而死亡。

如何治療腹主動脈剝離？李浩遠說，主要以藥物治療和心導管治療為主，最重要是控制血壓，以降低血液離開心臟後所釋出壓力，才能改善大血管剝離的速度及減輕胸痛。但如有其它併發症，如下肢缺血、內臟器官缺血壞死等，就必須立即開刀。

李浩遠強調，腹痛久治不癒必要時記得做電腦斷層檢查。另外，該症狀臨床診斷較困難，因症狀不明確，又與其它病症類似，需有高度臨床警覺心，如未能及時治療，很有可能會帶來嚴重後果。

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