醫病》乾癬紅腫有夠惱人 男受苦10年終脫屑

53歲張男患有乾癬十多年，經新竹馬偕醫院治療，症狀已經好轉許多。（醫院提供）

2017-06-13 12:12

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹53歲張男患有乾癬十多年，全身包括頭皮和指甲都有皮膚病灶，他求助無門，6年前到新竹馬偕醫院就診，依序進行外用藥膏、洗頭皮藥水、口服藥物、照光治療，最終通過健保生物製劑申請，每三個月施打一次，經兩年療程，身上脫屑、紅腫的丘疹、斑塊都消失，再也不用擔心旁人異樣眼光。

新竹馬偕醫院皮膚科主任李幼華指出，目前乾癬除可以外用藥膏、照光治療外，症狀嚴重的患者也可使用口服藥物或生物製劑，在副作用降至最低、有效控制病情的前提下，大幅改善疾病及生活品質。

許多有大面積病灶的重度患者，每天需重複擦藥、洗掉、再次上藥，因此抱怨「擦藥後全身黏膩連覺都睡不好」，對於類似困擾的病患，就建議照光治療，將病灶暴露在具療效的紫外光線中，達到調節細胞免疫反應改善乾癬的效果，雖然療效穩定持久，但患者必須規律至醫院照光。

李幼華說，生物製劑是近來乾癬治療的重大突破，利用生物科技研發標靶藥物，直接阻斷乾癬發炎因子作用，療程雖長，也必須在專科醫師感染風險管理下使用，但沒有肝腎副作用且臨床療效顯著，仍是中重度患者的治療選項之一。

李幼華解釋，不少民眾看到患者皮膚表面的鱗屑，加上病名「癬」字，常以為乾癬會傳染，但癬卻不是由黴菌造成，並不會傳染。

近來國際研究趨勢，導向乾癬不只是表皮細胞不正常增生太快的皮膚病，而是自體免疫失調的全身慢性發炎，包括遺傳、壓力、外傷、飲食、不當用藥等，都可能誘發乾癬；同時，乾癬患者全身許多器官容易處於慢性發炎的狀態，雖然乾癬「只能控制，不能根治」，但越晚接受治療，身體處於慢性發炎的時間越長，不但乾癬越嚴重，也可能導致其他嚴重併發。