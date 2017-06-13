| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北土城工廠粉塵爆炸 4人遭灼傷 NBA》KD、柯瑞合砍73分 勇士復仇騎士奪冠 PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

醫病》乾癬紅腫有夠惱人 男受苦10年終脫屑

53歲張男患有乾癬十多年，經新竹馬偕醫院治療，症狀已經好轉許多。（醫院提供）

2017-06-13  12:12

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹53歲張男患有乾癬十多年，全身包括頭皮和指甲都有皮膚病灶，他求助無門，6年前到新竹馬偕醫院就診，依序進行外用藥膏、洗頭皮藥水、口服藥物、照光治療，最終通過健保生物製劑申請，每三個月施打一次，經兩年療程，身上脫屑、紅腫的丘疹、斑塊都消失，再也不用擔心旁人異樣眼光。

新竹馬偕醫院皮膚科主任李幼華指出，目前乾癬除可以外用藥膏、照光治療外，症狀嚴重的患者也可使用口服藥物或生物製劑，在副作用降至最低、有效控制病情的前提下，大幅改善疾病及生活品質。

許多有大面積病灶的重度患者，每天需重複擦藥、洗掉、再次上藥，因此抱怨「擦藥後全身黏膩連覺都睡不好」，對於類似困擾的病患，就建議照光治療，將病灶暴露在具療效的紫外光線中，達到調節細胞免疫反應改善乾癬的效果，雖然療效穩定持久，但患者必須規律至醫院照光。

李幼華說，生物製劑是近來乾癬治療的重大突破，利用生物科技研發標靶藥物，直接阻斷乾癬發炎因子作用，療程雖長，也必須在專科醫師感染風險管理下使用，但沒有肝腎副作用且臨床療效顯著，仍是中重度患者的治療選項之一。

李幼華解釋，不少民眾看到患者皮膚表面的鱗屑，加上病名「癬」字，常以為乾癬會傳染，但癬卻不是由黴菌造成，並不會傳染。

近來國際研究趨勢，導向乾癬不只是表皮細胞不正常增生太快的皮膚病，而是自體免疫失調的全身慢性發炎，包括遺傳、壓力、外傷、飲食、不當用藥等，都可能誘發乾癬；同時，乾癬患者全身許多器官容易處於慢性發炎的狀態，雖然乾癬「只能控制，不能根治」，但越晚接受治療，身體處於慢性發炎的時間越長，不但乾癬越嚴重，也可能導致其他嚴重併發。

廣告
  • 53歲張男患有乾癬十多年，經新竹馬偕醫院治療，症狀已經好轉許多。（醫院提供）

    53歲張男患有乾癬十多年，經新竹馬偕醫院治療，症狀已經好轉許多。（醫院提供）

  • 53歲張男患有乾癬十多年，經新竹馬偕醫院治療，症狀已經好轉許多。（醫院提供）

    53歲張男患有乾癬十多年，經新竹馬偕醫院治療，症狀已經好轉許多。（醫院提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 乾癬 健康醫療
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸樂豬排
台式熱炒✧塔香蛤蜊
涼一下✧豆腐芝麻冰
超簡單滷蛋法！
轉寄

標題：醫病》乾癬紅腫有夠惱人 男受苦10年終脫屑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月13日‧星期二‧丁酉年五月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.