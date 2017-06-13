醫病》護理師一句話 中風男勇敢面對自己生活

張銘吉中風後重新面對生活，重拾製鑰匙的工作。（記者歐素美攝）

2017-06-13 14:25

〔記者歐素美／台中報導〕50多歲的張銘吉，有天起床後突然左手左腳無力癱軟，送到醫院就醫才知中風，住院1個多月返家，他卻無法接受手腳不靈活的自己，護理師陳麗蓉一句：「孩子只能陪你走一段路，你還是要靠自己才行」，讓他勇敢面對生活與工作，現在每天又能在鎖匙店替消費者重製鑰匙。

4個多月前，張銘吉有天早上起床要去上廁所卻跌倒，左邊整個癱軟，左手左腳都沒有力氣，家人緊急將他送到中國醫藥學院附設醫院，醫師宣告他「中風」，張銘吉說，當下覺得自己怎麼會這樣，根本無法接受，即便是輕微腦中風，他也不斷反問自己：「怎麼會是我」。

因家住豐原，10天後，張銘吉轉院到豐原醫院急性後期照護病房，進行健肌力、耐力、平衡訓練、日常生活訓練、行走訓練、移位訓練等復健治療，1個多月後返家。

張銘吉原本開設鎖匙店，他最擔心的是出院後自己沒有辦法像以前一樣替人複製鑰匙，但護理師陳麗蓉對他說：「孩子只能陪你走一段路，你還是要靠自己才行」。尤其沒有另一半的陪伴，更讓他深信一切得靠自己。

張銘吉於是克服身體障礙，現在返家2個月，不僅可以自己煮飯，也可以幫人打鑰匙，雖然左右手協調度還在適應，速度也比較慢，但顧客都能體諒，讓他重拾信心。

護理師陳麗蓉表示，從事護理工作近10年，照顧過許多腦中風患者，沒想到跟患者的簡短對話能夠鼓勵患者，讓患者思索自己的未來，對自己也是一種鼓勵。

神經內科主任洪良一表示，腦中風患者依照行動能力分為5個階段，1、2級的輕度患者，生活上都能夠自我照護，只要在安全範圍都能夠自己做，重點是克服心理層面的障礙； 心理師黃維仲說，針對腦中風患者，可藉由生理時間軸的圖繪告訴其未來，患者才能將重心放在未來，就會有所改變與成長。