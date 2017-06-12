盼學生提高學習自信心 國小師洩畢業考題

2017-06-12 23:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕基市和平國小6年級施姓導師，本月5日用評量考洩露畢業考考題，該班有學生將考題私下告訴隔壁班好友；學生家長獲知，氣得找校長踢爆老師洩題，校方為求公平起見，6月9日全部重考。家長不滿向媒體投訴，此事才曝光。

施老師坦承事先有洩題，讓學生練習，和平國小將於13日中午召開考績會，討論施老師洩題一事的懲處；教育處長陳素芬對於學校發生事情不通報，私下逕行處理十分不滿。

陳素芬說，已發函給和平國小，請學校立即依高級中等以下學校教師成績考核辦法妥處，未來請學校加強教師教學相關職能教育訓練，讓師長們瞭解評量是為瞭解學生學習成效，做為後續補強或協助依據，而非為升學考量。

和平國小發言人林主任表示，施姓老師坦承洩露國語、數學考題，但他的解釋是因求好心切，讓成績較不好的學生，可透過討論，以提高學習自信心；林主任說，因為市府金鷹獎頒獎作業關係，所以小學生畢業成績早已統計完畢，於6月5日前送到教育處。

所以學生畢業考成績不列入學生畢業成績計算，但是校方接獲家長8日到校反映老師考前洩題，為公平起見，才在9日對畢業班學生重考國語、數學；誰知此舉，又引發學生不滿，認為不該無故被波及，全部都要重考。

據記者調查，37歲的施老師，在和平國小任教已經10年，教學認真，也是個暖男，曾經擔任學校「夜光天使」點燈計畫，晚上留下來輔導學生上課到9點；今年中小學運動會，學生在場中跑大隊接力，學生衝刺到終點，卻腳受傷，施老師見狀立即衝入會場，將學生背出場休息，那個畫面令場中許多人感動。發生洩題一事，有不少人感到遺憾，也對施老師因做法不當將被懲處，感到不捨。