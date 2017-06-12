台南芒果進入產季 南化農會收購、外銷

山區芒果進入產季，南化農會收購金煌，到貨量不少。（記者吳俊鋒攝）

2017-06-12 19:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南山區進入芒果產季，因氣候穩定，一般都認為質、量均優，南化農會今天同步展開愛文與金煌等品種的收購作業，全力拓展通路，除了供應內需之外，也趁著梅雨來臨前，出口至新加坡，搶攻外銷市場。

根據市政府農業局的統計，今年台南的芒果栽培面積逾6700公頃，約佔全國產地的一半，楠西、玉井、南化、大內、官田、左鎮等地都有種植，多集中在南化、玉井、楠西等山區，高達7成，以愛文居多。

由於產季將至，南化農會啟動收購作業，希望能避免供需失衡，確保農民收益，今天的愛文到貨量不算多，供銷部主任林妙指出，過去最多1個採收期曾收購達600公噸，嚴格分級下，以自有品牌成功拓展通路，已建立優質的市場口碑。

而金煌的運銷，則由會務部負責，單日到貨量已有5公噸之多，主任陳世勳表示，由於海外訂單湧至，加上又有梅雨要報到，因此提前啟動收購，媒合貿易商出口新加坡，未來還將進軍中國、香港等市場。

台南區農業改良場也提到，今年的氣候較為穩定，4、5月還帶來了及時雨，讓芒果開花、發育的狀況都很好，產量與品質也相當優良，值得推薦。