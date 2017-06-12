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受災戶須繳垃圾清運費？竹山公所：誤會一場

「61豪雨」南投縣竹山鎮陳姓受災戶住家周邊可見滿地泥濘及雜木等垃圾。（記者謝介裕翻攝）

2017-06-12  20:49

〔記者謝介裕／南投報導〕輕颱莫柏恐使民眾受到豪大雨的威脅增高，南投縣竹山鎮「61豪雨」受災戶也都加快整理家園的腳步，不料，有人須繳垃圾清運費；有人則免繳，難道公所為民服務有大小眼之分？公所清潔隊解釋表示，天然災害發生期間，民眾可否免費進場傾倒垃圾，以里長開具的受災證明為認定標準，可能是民眾對法令不清楚才產生誤會。

「61豪雨」造成竹山全鎮28里災情迭傳，尤以水患問題最嚴重，處處可見洪水消退後，住家留下的泥濘、砂土，有的甚至騎樓、車庫或庭院，出現大小不一的雜木，更增添家園整理工作的困難度。

陳姓民眾向本報投訴表示，「61豪雨」期間，其位於中山里的住家變成一片水鄉澤國，初估庭院留下的雜木少說也有3、4噸之多，好不容易將雜木運抵公所清潔隊後，公所卻不讓其免費進場倒垃圾，哪怕他已表明受災戶身分，但最後仍被依事業廢棄物每噸1000元的清運標準，收取2噸2000元的清運費。

中山里長莊士德說，他接到陳姓民眾陳情後便實地會勘，確認其住家受創後，也立刻開具受災證明，那麼公所已收的2000元清運費是否該退還?否則，陳某與非受災戶一樣須繳清運費，豈不有欠公允？同時希望日後類似案件發生時，公所能少一些官僚味；多一點同理心為民著想及服務，相信便可減少民怨發生。

針對地方心聲，公所除了虛心接受以外，今日也就市區「湖仔厝溪」展開清淤，並連同「街尾溪」堤防破損方面，一併展開修補工作，為隨時可能來襲的豪大雨，做好未雨綢繆工作。

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  • 「61豪雨」南投縣竹山鎮陳姓受災戶住家周邊可見滿地泥濘及雜木等垃圾。（記者謝介裕翻攝）

    「61豪雨」南投縣竹山鎮陳姓受災戶住家周邊可見滿地泥濘及雜木等垃圾。（記者謝介裕翻攝）

  • 「61豪雨」造成南投縣竹山鎮湖仔厝溪淤積嚴重，公所調動挖土機展開清淤工作。（記者謝介裕攝）

    「61豪雨」造成南投縣竹山鎮湖仔厝溪淤積嚴重，公所調動挖土機展開清淤工作。（記者謝介裕攝）

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