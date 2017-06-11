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高鐵左營站納市道 警方將進站拖吊

臨停區違停嚴重。（記者黃旭磊攝）

2017-06-11  17:16

［記者黃旭磊／高雄報導］駕駛注意！警方將可進入高鐵左營站內執行紅線拖吊，臨停黃線超過3分鐘也可能遭拍照舉發。

高鐵左營站與環球購物中心新左營車站店、新光三越左營店連棟，假日常有外車佔用臨停區，駕駛帶親友到百貨公司消費，由於高鐵站內非屬一般道路，10多年來委外租運公司貼單勸導，成效不佳，也影響到停車場收入，本月起首度納入高雄市一般道路，由警方入站執行拖吊業務。

高鐵在站內張貼「本停車場臨停接送區已納屬道路交通管理處罰條例規定之道路範圍，自6月1日起加強取締違規停車」公告，據透露，站方日前與交通局與市警局多次會勘，研究如何讓拖吊車進入2樓室內停車場，交警透露已找到解決方法，而標線也已劃定。

高雄市警局交大表示，與交通局、工務局等單位多次會勘，確認從路外停車場轉納入一般道路，近日會入站執法，提醒民眾違停紅、黃線都可能被拖吊。

拖吊車進入高鐵站區引起討論，民眾表示，只限制臨停3分鐘恐怕過嚴，通常會提早10分鐘以上到站接客，而先前過年曾見警方疏導車潮，此外從未見過交警，第一次聽到警察進站拖吊。

除了左營站，高鐵烏日站2樓接送區也因違停嚴重，早於2012年1月實施拖吊，警方規定2樓僅供下車，接客需到1樓避免車流回賭，違者依道路交通管理處罰條例第56條規定，處以新臺幣6百元以上、1千2百元以下罰鍰。

站區納入一般道路。（記者黃旭磊攝）

臨停多超過3分鐘。（記者黃旭磊攝）

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