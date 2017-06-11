正妹外勞獲選美皇后 獻項鍊盼台菲友好

外勞們穿上長禮服或菲國傳統服飾走秀，年僅25歲的蘇薇莉（Charise Sevilles，右三）獲選美皇后。（記者張安蕎攝）

2017-06-11 16:33

〔記者張安蕎／新北報導〕菲律賓國慶日，新北市勞工局與馬尼拉經濟文化辦事處，在永和河濱公園舉辦大型慶祝活動，吸引超過2000位菲律賓勞工無畏艷陽到場參與，外勞們盡展才華，除擺設美食攤位、自組舞團演出，還有選美佳麗現身，顛覆外勞的刻板印象。

佳麗們穿上長禮服或菲國傳統服飾走秀，展現菲律賓人熱情友善的一面，年僅25歲的選美冠軍蘇薇莉（Charise Sevilles），代表祖國獻上貝殼項鍊，給予新北市長朱立倫，象徵台菲友好。

蘇薇莉說，她23歲就來台工作，目前在中壢一間工廠當作業員，今年第一次參加菲律賓移工組織在台舉辦的選美比賽，沒想到能打敗30多位競爭對手拿下后冠，讓她很開心能盡情展現自我，最喜歡台灣的好山好水，人們也都很和善。

另外，主辦單位也邀請菲律賓搞笑藝人及當紅靈魂女星KZ TANDINGAN登場表演，讓眾多外勞擠到台前欣賞表演，即使表演途中下雨，人群也未散開，同時活動也與路跑結合，共700位外勞、僑生在河濱開跑，台菲混血的學生陳于庭、徐子承拿下三公里分組比賽第二名，兩人不約而同笑說，得獎超開心！

朱立倫以英語致詞表示，6月12日菲律賓國慶日，新北市共有1萬3000位菲律賓外勞及1500名菲國新住民，感謝他們協助照顧長輩、為各項工程建設付出勞力，「不論是台灣的文化或菲律賓的文化，都是我們的文化。」

台菲混血的學生陳于庭（右）、徐子承（左）拿下三公里分組比賽第二名，兩人不約而同笑說，得獎超開心！（記者張安蕎攝）