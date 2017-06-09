影片》不只瘋媽祖！台灣特色城隍祭大蒐羅

2017-06-09 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕俗話說「三月瘋媽祖」，台灣每年最大盛事就是跟著媽祖繞境。但除了媽祖繞境，台灣人還有一個重大祭典，那就是每年的迎城隍。全台共有95座城隍廟，分為官祀、民祀，還有部分是由大眾廟升格。因此雖然原則上一個行政區只有一座城隍廟，但因為以上原因，加上行政區變遷，台灣竟出現一個地區有12座城隍廟，或是一個地區一家城隍廟都沒有的奇妙現象。

全台城隍廟都有各自的城隍祭，新竹都城隍是唯一在農曆七月繞境的城隍廟，也是全台等級最高的「都城隍」。新竹市農曆七月有「都城隍放、地藏王收」的俗諺，因此每年農曆七月一日由新竹都城隍爺負責開鬼門，並且在七月十五晚上出巡，就是為了提供孤魂野鬼一年一度的供養以及超渡，是由皇帝指派的「奉旨振孤」。

另外由於新竹鄭家出了開台進士鄭用錫，加上鄭家在城隍廟重修時出錢出力，因此城隍爺出巡時都會到鄭氏家廟接受奉茶洗臉，也就是祭典中最高潮的「鄭厝貢燕」。原本在鬼月出巡的神明是不開放民眾鑽轎腳的，但為了回應信眾熱情，城隍爺現在已開放鑽轎腳祈福，因此整場活動比起安撫孤魂，更像是新竹人舉縣歡騰的祭典。

▲新竹都城隍爺出巡。（圖片由新竹都城隍廟提供）

▲今年新竹都城隍爺趕流行，搭重機到台北府城隍廟祈福。（圖片由新竹都城隍廟提供）

另外在金門，每年的農曆四月十二的浯島迎城隍是外島最大的廟會慶典。對金門人來說，浯島城隍爺是地方最重要的父母神，因此每年金門人不分男女老少都自發性的參與廟會，遊行隊伍中的輦轎、藝閣、人龍蜈蚣陣、神將等，都是居民自發籌組，對城隍爺平日照顧的感謝在這裡表露無遺。而金門浯島迎城隍的最大亮點，便是全台特有的人龍蜈蚣陣，全程以人力肩扛方式出陣，蜈蚣座上精心裝扮的小朋友成為全場亮點。

▲金門浯島迎城隍最大亮點的人龍蜈蚣陣，全程以傳統人力肩扛。（記者吳正庭攝）

而說到迎城隍，就不能不提台北霞海城隍廟。這裡每年的迎城隍，熱鬧程度可媲美北港迎媽祖，更有俗話說「五月十三人看人，迎神賽會甲天下」，就是在形容大稻埕城隍祭的盛況。整個城隍祭由農曆五月初六「放軍」揭開序幕，顧名思義就是將五營神將安置到轄區內鎮守，協助城隍爺護衛轄區，直到五月十八才收回城隍廟。

接著五月十一則是冥界版掃黑專案「暗訪夜巡」，此行城隍爺只有令牌壓陣隨行，范謝將軍手持釘棍及鎖鏈，身背包袱雨傘，象徵就算餐風露宿也要達成使命，並引領八將在大街小巷掃蕩驅邪。雖然排場不如繞境熱鬧，卻又多了幾分肅穆。

而整個城隍祭最熱鬧的就是五月十三的迎城隍，此行主要是為了慶祝城隍爺聖誕，因此繞境時將會聚集各地友廟、境內八大軒社、什家將及各類陣頭一起狂歡。最特別的是由於城隍爺白天出巡，因此范謝將軍的裝扮與夜訪時不同，配合繞境的輕快氣氛改成右手持扇子、左手拿手絹，以輕裝陪伴城隍爺出巡。整個城隍祭直到十八日收軍日止，才算完全結束。

前兩年因為修廟經費不足，台北霞海城隍廟因此停辦兩年遶境活動，今年活動再開便擴大舉辦，將文藝展演與城隍祭結合，讓民眾不只看熱鬧也可以看門道，為傳統祭典注入新活力。

▲夜訪為了掃蕩巷弄中的髒東西，整場活動充滿肅穆氣氛。

▲霞海城隍爺準備出門繞境。

雖然這裡只介紹了三處城隍祭，但並不代表其他地方沒有城隍祭，或許是以其他名義舉辦，也或許是規模不大，但如果因為這支影片而對城隍祭產生興趣的話，歡迎到自己所在城市的城隍廟詢問，說不定可以發現平常沒有注意過的民俗祭典喔！