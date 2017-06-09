「高雄懸月」露臉了！奇景被雲層吞噬...

今天清晨4點48的「高雄懸月」讓人期待。（記者張忠義攝）

2017-06-09 07:44

〔記者張忠義／高雄報導〕美國紐約曼哈頓一年兩次日落時分出現陽光灑滿街道的「曼哈頓懸日」奇景，今年大年初一在高雄市青年路上演過，「高雄懸日」造成轟動後，今天清晨有機會出現一年只有一次的「高雄懸月」，可惜，天公不作美，月落時因下端的雲層太厚而遮蔽光芒，相當可惜。

根據中央氣象局月沒時刻表是清晨4點50分，方位角為251度，當4點48分，月亮緩緩西下時，落月餘光映出厚厚雲層，並隨著月落而慢慢被吞噬。

今年大年初一在高雄市青年路的「高雄懸日」，金黃色的落日餘暉灑滿街道，把熱鬧的街道染成金黃色，夕陽餘暉伴隨車水馬龍的車潮，彷彿一切喧嘩驟然停格，讓人讚嘆驚喜。

要拍到「高雄懸月」相當有難度，除了天氣要夠好外，一年只有一次，根據中央氣象局今天月沒時刻表是清晨4點50分，這時候太陽還沒出來，日出時間是5點4分，但下一次月沒方位角251度是早上6點多了，太陽早就露臉了。

落月餘光映出厚厚雲層。（記者張忠義攝）

落月餘光映出厚厚雲層，就知道不妙了。（記者張忠義攝）

月落時因下端的雲層太厚而遮蔽光芒，相當可惜。（記者張忠義攝）

月亮還沒完全西下，但已被下端的雲層遮蔽了。（記者張忠義攝）

今天清晨「高雄懸月」，無法再讓人讚嘆。（記者張忠義攝）

落月餘光。（記者張忠義攝）

月亮緩緩西下而慢慢被厚厚雲層吞噬。（記者張忠義攝）