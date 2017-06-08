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全國機關王缺經費 興華國小世界賽恐缺席

興華國小參加世界機關王大賽，以「保護我的家園」為主題，奪下全國國小組冠軍。（記者陳冠備翻攝）

2017-06-08  20:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮興華國小是一所全校不到60人的偏鄉小學，今年首度報名參加「世界機關王」比賽，就一路過關斬將，勇奪全國國小組冠軍，並將代表台灣到中國杭州參加世界大賽，與全球20多個國家一爭高下，但是校方出國經費短缺，只能發動募款，嚴重甚至可能棄權。校長莊世雄表示，這是興華國小創校55年來第一次有學生出國比賽，會盡全力帶領偏鄉小孩爭取榮耀。

興華國小多年來致力科普教育，去年奪得縣內創意機器人比賽第3名，今年彰化縣首度報名「世界機關王台灣賽」，興華國小初試啼聲，就擊敗國內200多所學校奪下冠軍，不過8月初就要代表台灣出國比賽，出國龐大開銷仍籌措不出來，就有比賽選手坦言付不出經費，想放棄。

莊世雄說，出賽學生4人加上指導老師2人，出國5日最保守估算需要15萬元，目前除了冠軍獎金1萬5還有縣府教育處每人8000元補助，近日也有家長、廠商小額捐助，可是仍未達出國經費一半，另外選手中有中低收入戶者，要家長拿錢，的確是很大負擔，所以有可能因為金錢問題而放棄比賽。

莊世雄表示，這是興華國小創校55年來第一次有學生出國比賽，是一個給偏鄉學童圓夢的好機會，，藉由這次比賽，能與來自日本、香港、印尼、俄羅斯等國一起競賽，一定能提升國際觀，也能給他們帶來很多自信心，校方一定會想辦法去籌措經費，完成他們為國爭光的夢想。

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  • 興華國小與來自國內200多所學校，一同競爭世界機關王大賽的參賽資格。（記者陳冠備翻攝）

    興華國小與來自國內200多所學校，一同競爭世界機關王大賽的參賽資格。（記者陳冠備翻攝）

  • 興華國小校長莊世雄（左1）表示，這是創校55年第一次有學生代表出國比賽，會全力幫學生完成夢想。（記者陳冠備翻攝）

    興華國小校長莊世雄（左1）表示，這是創校55年第一次有學生代表出國比賽，會全力幫學生完成夢想。（記者陳冠備翻攝）

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