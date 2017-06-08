過馬路滑手機該不該立法開罰？ 多數學者贊同

2017-06-08 17:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕馬路如虎口，近來因為低頭看手機，沒有注意來往車輛而造成的車禍事故層出不窮，許多都是原本可避免的遺憾；台北市交通文教基金會指出，行人過馬路看手機的確有交通安全疑慮，對於是否透過取締來降低行人過馬路因滑手機而發生事故的機率，今日邀請交通部官員及專家學者進行座談。台灣大學土木工程學系教授曹壽民表示，立法規範取締行人過馬路滑手機，具宣示意義及教育性，且是真正保護行人交通安全的作為。

對於行人過馬路滑手機是否開罰，立法院交通委員會5月中旬討論道交條例修正案時，才說要處300元罰鍰；但最終有立委反對，認為過馬路滑手機或打電話，未造成交通事故就開罰，不符比例原則；且基層員警取締也有困難，最後該案決議保留並未通過。

曹壽民表示，隨著手機使用愈來愈普遍，愈來愈多人隨時隨地使用手機，不論是走路、上下樓梯、過馬路，甚至耳朵還聽著音樂，所以過馬路不看路，甚至聽不到任何外界聲音，實在非常危險。

交通大學教授張新立認為，一般人在使用手機時，眼睛看著螢幕，能夠處理的資訊能力大減，不但自身危險，更影響道路使用效率。

交通部道安會執行秘書謝界田表示，台灣長期忽略對行人的交通安全教育問題更大，而且教育應該從小開始；交通部希望跟全國各中小學一起合作推動交通安全教育，讓大家知道過馬路使用手機，不只是個人自由問題，更是關係到其他用路人安全的問題。

交通部路政司專門委員李昭賢則認為，行人過馬路使用手機如果要有罰則，那立法就要明確才容易執行；不過治本仍要透過教育，希望衛福、教育單位與交通單位一起加強交通安全工作，減少國家與家庭的損失。

警察大學教授曾平毅則同意立法訂定宣示性條款，有法的依據才能勸導，國外甚至可以當眾訓斥，但是強調內容要明確，對行人的行為處罰要有明確性，否則警察執法會有困難。