自行車違停在13處違停 台北市明年要開罰！

明年1月1日起，民眾一旦在北市13處拖吊專區，違停自行車，，須支付100元拖吊費與每半天25元的保管費。（記者陳紜甄攝）

2017-06-08 15:30

〔記者陳紜甄／台北報導〕治理單車違停亂象，北市交通局今舉辦記者會表示，明年1月1日起，民眾一旦在北市13處拖吊專區，違停自行車，將遭交通警察大隊拖吊至放置場；車主領取車輛時，須支付100元拖吊費與每半天25元的保管費，但一小時內領車，可免付保管費。屆時自行車遭拖吊後，民眾逾四個月未領車，車輛將轉移給環保局處理為廢棄物或公告二手拍賣。

北市十三處拖吊專區分別是捷運科技大樓站、羅斯福路四段（台大/公館站）、松山火車站、大安區大學里、萬華行政中心、捷運東門站、捷運大安站、羅斯福路東側、捷運古亭站、和平東路2段118巷、捷運中山國中站、捷運圓山站與台電大樓一號出口。

停管處管理科長謝君毅表示，違停自行車違停於上述13處拖吊專區，交大就會進行執法，並將違停車輛拖吊至龍門國中、萬華國中地下停車場以及撫遠逾期車輛放置場。車主前往領車時，須出示身份證件與並填寫領車單，自行車如有上鎖，也會請領車人提供鑰匙領車，確認車主身分。交通局並提醒，違停自行車鎖在水溝蓋或是標誌桿，執法單位有權利剪鎖。

由於自行車屬無納牌管理，交通局表示，如果發現民眾蓄意冒領，將通知警察機關依偽造文書與侵占罪移送法辦。據交大統計，103年自行車違停拖吊件數4072件、105年為6690件、106年1至5月則為2429件。

鑑於共享無樁單車日趨盛行，交通局正在研擬共享車輛自治條例，業者須先繳交保證金，才可在北市投放車輛。違停共享單車一旦遭拖吊，交通局屆時會向業者收取拖吊費與保管費。交通局長張哲揚表示，共享車輛自治條例預計今年底送議會審查，希望趕在明年1月1日前，可實施該條例。