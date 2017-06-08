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基隆大武崙溪治水 長期計畫設分洪道

基隆大武崙溪清淤，河岸堆置大量淤泥。（記者盧賢秀攝）

2017-06-08  14:39

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆暴雨大武崙溪溢堤，基金一路淹水最嚴重，基隆市政府與水利署研議治水方案，淹水最嚴重的地區，今天就進場施做防洪牆，防止溪水溢堤；長期計畫是中上游做2條分洪道。

基隆市暴雨，大武崙溪6月2日2次溢堤，造成基金一路208巷口汪洋一片，這也是該處3年來2度因溪水溢堤淹水。

這幾天環保局與國軍協助，環境大致已恢復，大武崙溪開始清淤，河岸堆置高高的淤泥，工務處表示，今天就會清運淤泥。

市長林右昌今天再度到大武崙溪沿岸勘查，他表示，市府與水利署討論大武崙溪整治方案已經出爐，短期在溢堤淹水區沿著護岸施做120公分高、15公分厚的防洪牆，長度約350公尺左右，做初步的保護措施。

目前水利署在人行道上臨時佈設的防汛塊，下午開始吊離一部分，今天下午廠商就會進場施做防洪牆，預估20天至1個月內完工。

至於長期計畫是在大武崙溪的中上游，設2條截流分洪渠道，分別為1.5公里和2.7公里長，將上游的水分流入大武崙澳底海邊，林右昌說，截流分洪一定要做，大武崙溪淹水的問題才能根治，水利署後續還要做水流試驗設計等，才會定案。

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  • 基隆市長林右昌（中）勘查大武崙溪整治方案。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長林右昌（中）勘查大武崙溪整治方案。（記者盧賢秀攝）

  • 大武崙溪溢堤處將加設防洪牆。（記者盧賢秀攝）

    大武崙溪溢堤處將加設防洪牆。（記者盧賢秀攝）

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