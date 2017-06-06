破獲黑心豬疫苗 雲林食安平台表揚有功人員

雲林縣長李進勇（右）偕同雲林地檢署檢察長鄭銘謙（左）頒獎表揚破獲黑心豬疫苗案有功人員。（記者廖淑玲攝）

2017-06-06 17:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署結合檢警調及行政單位，成立雲林地區食安聯繫平台，成功破獲黑心豬疫苗案，今天特別表揚破案有功人員，並彰顯及落實查扣新制沒收不法所得行動，讓犯嫌體認犯罪的高成本、高風險，降低犯罪動機。

在去年2月全國第一個成立的雲林地區食品安全聯繫平台，今天下午在雲林地檢署召開會報，雲林縣長李進勇偕同雲林地檢署檢察長鄭銘謙頒獎表揚雲林地檢署檢察官何金陞、郭智安、虎尾分局偵查隊偵查佐郭耀麟等破獲黑心豬疫苗案有功人員。

李進勇感謝有功人員，迅速偵破黑心豬疫苗案，杜絕不肖業者稀釋疫苗獲取暴利，危害仔豬，避免造成農業與食安上更大的損害。

鄭銘謙表示，今年3月間，農委會防疫檢疫局透過雲林地區食安平台通報，有不肖廠商販賣來路不明的「百靈佳豬環狀病毒感染症基因重組不活化疫苗」，且傳出多起仔豬暴斃，才由何金陞、郭智安負責指揮偵辦而破獲。

檢方查獲全案3名被告不法獲利約6000萬餘元，除將2名主嫌羈押並查扣一名被告BMW自用小客車、3人銀行存款及虎尾鎮建地土地1筆，落實「任何人不得因為不法而獲得利益」的刑法沒收新制精神。

鄭銘謙強調，近年來食安問題屢屢成為國民關注焦點，雲林食安平台整合檢警調及行政單位打擊不法，保障消費大眾的食安權利，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義都可撥打專線05-6323424檢舉。

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