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讀這個系以後要幹嘛？「植醫」準備翻身了

2017-06-06  17:07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕除了人醫、獸醫，農委會防檢局加速研擬的「植物醫師法」草案，立法通過後，國家考試將新增植物醫師專業證照，專門替農作物看診的「植物醫師」即成為全新職業，防檢局曾粗估國內至少需要3千名「植物醫師」，讓植醫系的師生們引頸期盼並直呼「準備要翻身了！」

農委會防檢局希望未來由「植物醫師」在田間協助農民判定病蟲害、開處方及精準用藥，根治層出不窮的食安問題，目前台灣有4所大學設有植物醫學相關系所，包括屏科大、嘉義大學的植物醫學系，台大植物醫學碩士學位學程、中興大學植物醫學暨安全農業碩士學位學程。

「植物醫師要懂的東西比想像中還多！」屏科大植醫系系主任陳麗鈴說，懂病的不一定懂藥，但植醫得全部學，且影響植物生長的因子很多，包括病蟲草害、土壤、肥料、空氣等，因此植醫培訓內容相當龐雜，必須整合多個領域。

屏科大教學資源中心主任、植物醫學系副教授林宜賢也表示，過去農民可能會「病急亂投醫」或是「聽誰誰誰說那個很有效」，而選擇通用性、毒性強的藥劑，不僅對生態影響大也增加食安風險，但「有時候不一定是病蟲害的問題」，近年也研發許多新的微生物製劑和生物資材，能針對特定病蟲防治，這些都需要專業的植物醫師協助。

看好植物醫師時代來臨，屏科大植醫系從106學年度起將碩士班分成植物醫學組及臨床植物醫師組，昨天也與全球第3大的作物科學公司拜耳簽訂合作。

陳麗鈴說，植醫和人醫、獸醫一樣，臨床經驗相當重要，系上學生除了成立社團為校樹健檢治療，透過與種苗業、農改場、農業藥劑等產業接觸，也與經營檸檬產銷的東益農產品運銷合作社合作，其醫治檸檬潰瘍成效極佳，讓業者也表示未來願意聘請植醫為農產品把關。

植醫系學生常被問「念這個系以後要做什麼？」林宜賢說，因為植醫涉獵廣泛，過去系上畢業生們多在生技、種苗公司任職，也有學生計劃畢業後出國深造，但多數工作與農業、生物科技相關科系專業背景雷同，學生因此對未來就業茫然，現在學生們目標變得非常明確，在等待植物醫師法上路的同時，積極充實自己，創造被需要的價值準備翻身。

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  • 屏科大植醫系學生在檸檬園中進行健診。（屏東科技大學植醫系提供）

    屏科大植醫系學生在檸檬園中進行健診。（屏東科技大學植醫系提供）

  • 專門替農作物看診的「植物醫師」可望被納入國考，成為全新職業。（屏東科技大學植醫系提供）

    專門替農作物看診的「植物醫師」可望被納入國考，成為全新職業。（屏東科技大學植醫系提供）

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