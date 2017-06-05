女議員化身神力女超人 清涼性感裝挺同婚

議員賴佳微凸顯同婚議題，在議場上著女超人清涼性感裝，吸睛百分百。（記者黃鐘山攝）

2017-06-05 19:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員賴佳微力挺同婚，今天在市議會總質詢當場脫掉外套，化身「神力女超人」，清涼性感造型十分搶眼，台中市長林佳龍與她拍照時說「緊張，心跳一百八」。賴則強調，相愛相守是自然現象，要求市府讓同性婚姻無痛接軌。

賴佳微在總質詢指出，同婚釋憲案保障同性婚姻權利，最慢兩年後，同性愛人可直接去登記結婚成為配偶，市府自治法規及行政程序準備好了嗎？接著，她在議場脫掉外套，露出神力女超人造型，清涼性感，現場一片驚嘆聲，吸睛百分百！

賴佳微穿戲服拿著道具寶劍又說，神力女超人是美國漫畫角色，是希臘神話「女人國」的公主，代表愛、性感和勇氣，有女性主義和性別平權的意涵；她強調，支持同性婚姻，同性之間的相愛相守都是自然現象，不需以異樣眼光看待。

她隨即跑到市長席一起合照，林佳龍起身直言「我也會緊張」，多位議員也搶前合拍，拍照後林又笑說「心跳一百八」，為議場帶來不少輕鬆氣息。她和鄭功進議員強調，市府應讓同志婚姻合法後無痛接軌，提供配套措施，成立性別平等辦公室因應。

林佳龍表示，社會中對女性有些刻版印象，平權也比較受到壓抑，市府早在釋憲案前就推動性別平權、同性伴侶關係註記等，讓社會能聽到、理解同志族群的聲音，盼降低各說各話的對立局面，現有300對同性伴侶完成登記。

林佳龍強調，釋憲後，期待社會尊重不同想法，透過磨合過程產生具建設性的共識，了解社會多元價值的意義，釋憲案對政府各級機關具有約束力，相關配套將由法制局研議，市府會全力推動。