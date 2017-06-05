永安社區發展協會整理老榕樹區成新的休憩點

2017-06-05 16:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了活化社區，西屯永安社區發展協會將一塊擁有百年老榕樹水利地，整理成為社區營造點，不但將原本髒亂的閒置地，整理成為如同小公園般的休憩點，而且因加入了舊永安社區曾是養鴨人家的特色，讓老榕樹更具人文色彩。

永安社區發展協會活動中心旁的小巷內，有一棵將被列為百年老樹的老榕樹，由於長久未整理，對於想到永安社區打造成為不一樣社區的協會而言，很希望能夠展開社區營造。

但由於該處位於水利地，所有權是屬於水利會，永安社區發展協會無法整理，透過西屯區長何國裕跟水利會多次協調，終於獲得同意，可以對該處進行社區營造。

社區發展協會理事長張孫權號召協會理事王世明、總幹事安妮及眾多理事及志工，開始規劃要將老榕樹成為永安社區一個特點，

眾人先進行規劃，由於老榕樹平時就有進行整修，造型相當特殊，而且已有百年歷史，因此協會定位要讓「永安老榕風華再現！」。

因永安社區位在筏子溪旁，過去有不少養鴨人家，因此，此次的社區營造，要加入過去養鴨時的記憶，而老榕樹旁有一個公廁，協會的人先進行公廁的彩繪，還用鴨子來區分男女廁所，而且鴨子還具有立體感。

此外，眾人不但翻土鋤地，讓榕樹四週更整齊，還整修牆面並彩繪，盆景掛在白鐵扶手架兩側，還設置休閒木椅，還進行鮮花小草植栽，讓志工們認養照顧，目前已整個改變老榕樹景觀，加上老榕樹後方還有民眾私有農栽，讓老榕樹成為社區人新的一個休憩點。

此外，由於老榕樹社造點剛好位在里民活動中心旁，因此協會已展開社區關懷據點的工作，展開對社區老人照顧，並與曉明基金會及東海大學共同合作推動長照2.0照顧計畫。