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練唱500次「燈塔」 她獲中國新歌聲比賽機會

林筱庭練唱500次，取得中國新歌聲現場比賽門票。（記者洪臣宏攝）

2017-06-05  16:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕19歲林筱庭愛唱歌，參加「中國新歌聲」台灣海選，以一曲「烏蘭巴托的夜」闖進決賽，練唱500多次「燈塔」，終以鐵肺功力贏得冠軍，將前往上海參加現場比賽圓夢。

林筱庭來自林園區林家村，從小就懷抱著歌手夢，不過父母希望她好好讀書，反對她朝演藝圈發展，夢想在腦海中逐漸模糊，直到就讀前鎮高中一年級時，碰上熱音社徵選主唱，林筱庭又重拾對歌唱的熱愛。

除了上過3堂發聲課程，她幾乎自學，最常上YouTube觀摩學習，她以「狂練」來形容這段過程，一首歌練唱百次稀鬆平常。她曾獲邀夢時代「音戰」、大林蒲「西南瘋」音樂祭等演出。

林筱庭說，歌唱不僅是興趣，也是她生命中不可獲缺的陪伴，因不擅言詞、也不太喜歡講話，總藉由歌唱抒發表達心情。

中國好聲音更名為中國新歌聲，今年到台灣舉辦海選，她決定以最擅長的溝通方式，與大家分享自己的生活、感受，在500名參賽者中連闖3關，獲得台灣冠軍，拿到赴上海參賽門票。

林筱庭決賽時練唱了500多次「燈塔」，她說，練唱這首歌時，正歷經了感情、友情及學業糾葛的痛苦掙扎，常常因為唱得太投入，讓心情非常難過，現在則有了釋懷的感覺。父親林世明說，她已用歌聲證明了實力，會全力支持她的決定。

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