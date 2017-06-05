| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

大學英語畢業門檻無益？政大擬提案廢止

2017-06-05  15:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學如台大、政大、交大、清大等多校，各自設有不同的英語畢業門檻，要求畢業生若要拿到畢業證書，須通過各種英語測驗設定成績，但近日紛紛遭質疑無助提升學生英語程度，政治大學今日召開教務會議，經討論後表決獲45票同意，擬提案廢止英語畢業門檻，但仍需後續校務會議定奪。

政大學生會長朱晏辰表示，教務會議上，討論支持廢除的意見中，包含認為該門檻並未真正幫到學生，反而是把學校英語教育的責任，推給外部的補習班或考試中心；但有人擔心，廢止門檻學生就不學英語，卻有教授跳出來駁斥，自己當年讀書也沒英語門檻，但英語還是學得不錯。

朱晏辰說，最後經出席的學生代表、行政人員、各系代表、各學院院長等進行投票，已45票同意、9票反對（另兩票廢票）情況下，通過將提案「廢止政大英語畢業門檻」，但後續仍需由校方召開進一步的校務會議，最快恐學期末開會，然後下學期的畢業生才能適用。

而政治大學法律系學生賴怡伶面對政大英語門檻，反對其將英語門檻制度外包給他單位管理，並拒絕繳英檢合格證明，校方也因此拒絕核發畢業證書，她便對政大提起行政訴訟，如今雙方走入司法程序，最快下個月宣判，為大學校園內首起因英語門檻而對鋪公堂的案例。

廣告
  • 政治大學學生會長朱晏辰指出，今日教務會議上通過提案，擬廢除英語畢業門檻，但後續仍待校務會議過關才定案。（圖取自臉書）

    政治大學學生會長朱晏辰指出，今日教務會議上通過提案，擬廢除英語畢業門檻，但後續仍待校務會議過關才定案。（圖取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 政大 畢業 英語 英語畢業門檻
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：大學英語畢業門檻無益？政大擬提案廢止


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.