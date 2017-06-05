大學英語畢業門檻無益？政大擬提案廢止

2017-06-05 15:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學如台大、政大、交大、清大等多校，各自設有不同的英語畢業門檻，要求畢業生若要拿到畢業證書，須通過各種英語測驗設定成績，但近日紛紛遭質疑無助提升學生英語程度，政治大學今日召開教務會議，經討論後表決獲45票同意，擬提案廢止英語畢業門檻，但仍需後續校務會議定奪。

政大學生會長朱晏辰表示，教務會議上，討論支持廢除的意見中，包含認為該門檻並未真正幫到學生，反而是把學校英語教育的責任，推給外部的補習班或考試中心；但有人擔心，廢止門檻學生就不學英語，卻有教授跳出來駁斥，自己當年讀書也沒英語門檻，但英語還是學得不錯。

朱晏辰說，最後經出席的學生代表、行政人員、各系代表、各學院院長等進行投票，已45票同意、9票反對（另兩票廢票）情況下，通過將提案「廢止政大英語畢業門檻」，但後續仍需由校方召開進一步的校務會議，最快恐學期末開會，然後下學期的畢業生才能適用。

而政治大學法律系學生賴怡伶面對政大英語門檻，反對其將英語門檻制度外包給他單位管理，並拒絕繳英檢合格證明，校方也因此拒絕核發畢業證書，她便對政大提起行政訴訟，如今雙方走入司法程序，最快下個月宣判，為大學校園內首起因英語門檻而對鋪公堂的案例。