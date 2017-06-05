驚豔！圖書館變成阿嬤灶腳、古早麵攤

阿嬤灶腳維妙維肖。（記者張聰秋攝）

2017-06-05 14:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕實在太像了！阿嬤年代的古早「灶腳」（廚房）和麵攤，還有要包粽子的餡料和粽葉，以及4、5年級生童年記憶的冰果店，這些都已經很難看到的家居生活場景，今天「真實」出現在彰化市立圖書館。

泥塑是民間傳統的手工藝術，這些從古代穿越到現代的場景，從小吃攤、灶腳、麵包店、冰果室等等，各式各樣的食材和器具設備，都以黏土手工捏製而成，件件維妙維肖，讓人驚豔不已。

而泥塑作品的創作者來自彰化市立圖書館開設研習班的學員，學員們經由黏土捏塑課程，進入傳統手工藝術創作世界。

不到1個月就是學童的暑假假期，彰化市立圖書館今年將開辦兒童營、親子營、文學營及兒童班，共約1900個名額，除了規劃「夜宿圖書館」體驗，還有黏土捏塑、武術、電腦、漫畫、魔術等60多項課程，課程琳瑯滿目，從6月11日起報名，活動詳請可參閱招生簡章或至圖書館網站。

其中，今年兒童夏令營活動持別規劃「夜宿圖書館體驗營」活動，這是配合市立圖書館冬日閱讀節活動而推出，除讓學童在遊戲與歡樂當中了解閱讀的樂趣，還能在圖書館過夜體驗夜宿書屋的感覺，藉此讓學童留下難忘的暑假回憶。