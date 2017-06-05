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驚豔！圖書館變成阿嬤灶腳、古早麵攤

阿嬤灶腳維妙維肖。（記者張聰秋攝）

2017-06-05  14:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕實在太像了！阿嬤年代的古早「灶腳」（廚房）和麵攤，還有要包粽子的餡料和粽葉，以及4、5年級生童年記憶的冰果店，這些都已經很難看到的家居生活場景，今天「真實」出現在彰化市立圖書館。

泥塑是民間傳統的手工藝術，這些從古代穿越到現代的場景，從小吃攤、灶腳、麵包店、冰果室等等，各式各樣的食材和器具設備，都以黏土手工捏製而成，件件維妙維肖，讓人驚豔不已。

而泥塑作品的創作者來自彰化市立圖書館開設研習班的學員，學員們經由黏土捏塑課程，進入傳統手工藝術創作世界。

不到1個月就是學童的暑假假期，彰化市立圖書館今年將開辦兒童營、親子營、文學營及兒童班，共約1900個名額，除了規劃「夜宿圖書館」體驗，還有黏土捏塑、武術、電腦、漫畫、魔術等60多項課程，課程琳瑯滿目，從6月11日起報名，活動詳請可參閱招生簡章或至圖書館網站

其中，今年兒童夏令營活動持別規劃「夜宿圖書館體驗營」活動，這是配合市立圖書館冬日閱讀節活動而推出，除讓學童在遊戲與歡樂當中了解閱讀的樂趣，還能在圖書館過夜體驗夜宿書屋的感覺，藉此讓學童留下難忘的暑假回憶。

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  • 用泥塑做成的肉粽和餡料。（記者張聰秋攝）

    用泥塑做成的肉粽和餡料。（記者張聰秋攝）

  • 縮小版的阿嬤灶腳。（記者張聰秋攝）

    縮小版的阿嬤灶腳。（記者張聰秋攝）

  • 古早麵攤、麵包店和小吃店。（記者張聰秋攝）

    古早麵攤、麵包店和小吃店。（記者張聰秋攝）

  • 農業社會吃飯用的木桌方桌。（記者張聰秋攝）

    農業社會吃飯用的木桌方桌。（記者張聰秋攝）

  • 做得很真的泥塑作品讓人看了驚豔。（記者張聰秋攝）

    做得很真的泥塑作品讓人看了驚豔。（記者張聰秋攝）

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相關關鍵字： 彰化市立圖書館 泥塑 灶腳 麵攤
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