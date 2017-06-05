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見證校史 樹人國小老鋼琴修復

1架見證樹人國小校史的老鋼琴，校長劉裕承爭取修復，在原廠山葉鋼琴技師協助下，重現完美音色，校方計畫舉辦歡迎會，讓更多人聆賞珍貴老琴的精彩樂音。（記者王涵平攝）

2017-06-05  10:37

［記者王涵平／台南報導］1架見證樹人國小校史的老鋼琴，校長劉裕承爭取修復，在原廠山葉鋼琴技師協助下，重現完美音色，校方計畫舉辦歡迎會，讓更多人聆賞珍貴老琴的精彩樂音。

劉裕承表示，樹人國小一度以台糖接收後設立私立台糖第四小學的年份（民國36年，1947）為創校年代，之後根據校內一架舊鋼琴噴有「烏樹林小學校創立二拾週年紀念」，將創校年代提前20年（1927）。但又有文史工作者林良哲提供文獻，證明樹人創校年代為「明治45年」即西元1912年，明確證明樹人創立於1912年4月1日。

該架老舊鋼琴原放在樹人國小的廚房倉庫內，高師大教授林志銘到校進行研究時發現，建議校長可以想辦法，讓學校多一段可尋的歷史，鋼琴也能跟樹人獨有的日式老教室和雙層玻璃黑板成為珍貴文史。文化局長葉澤山某日造訪樹人後，立即聯絡絡專業鋼琴修復廠商到校評估。

原廠山葉鋼琴調琴師蕭瑞典發現鋼琴是日治時期的YAMAHA原裝進口鋼琴，有序號以及NIPPON字樣，判斷已有90年歷史，可能是當年有錢人大方捐贈。

劉裕承表示，山葉鋼琴站在重現歷史文物風華的友善立場下，送回原廠進行為期數週的維修，日前將修復的鋼琴運回樹人。蕭瑞典說，修復老鋼琴是艱鉅的挑戰，過程中更吸引公司各區代表相繼來觀摩，從鋼琴的實木外殼、一體成型的鑄鐵鐵骨、象牙琴鍵以及鋼絃，發現當年的工藝水準之高。

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1架見證樹人國小校史的老鋼琴，校長劉裕承爭取修復，在原廠山葉鋼琴技師協助下，重現完美音色，校方計畫舉辦歡迎會，讓更多人聆賞珍貴老琴的精彩樂音。（記者王涵平攝）

1架見證樹人國小校史的老鋼琴，校長劉裕承爭取修復，在原廠山葉鋼琴技師協助下，重現完美音色，校方計畫舉辦歡迎會，讓更多人聆賞珍貴老琴的精彩樂音。（記者王涵平攝）

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