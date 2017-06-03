強制險逾期或未滿30天 金管會：不得換照或驗車

2017-06-03 14:08

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會表示，汽、機車主必須定期檢視「強制汽車責任保險」契約之有效期間，以免因逾期或有效期間未滿30日，導致無法辦理換發牌照、異動登記或檢驗等公路監理業務。

根據金管會統計，截至去年底，我國強制險汽車的投保率有99.19％，有效保單件數約 778萬，強制險機車投保率有80.3％，有效保單件數有1097 萬件，合計汽機車強制車險有效保單件數共1875萬件，去年全年簽單保費收入約165.91億元。

對此，金管會保險局官員指出，依＜強制汽車責任保險法＞第6條規定，汽、機車所有人、使用人或管理人有投保強制險，並維持其有效性之義務；若訂立本保險契約或本保險有效期間未滿30日，依規定，公路監理機關不得發給牌照、臨時登記證、換發牌照、異動登記或檢驗。

此外，保險局表示，汽、機車車主應自行記得投保強制險，以免無法辦理公路監理業務或因攔檢稽查而受罰；尤其，投保車輛肇事而造成他人傷亡，尚可在本保險之保險金額範圍內，將被保險人應負之賠償責任移轉予保險公司承擔，以減輕負擔。

保險局提醒，保戶如有住所、居所或營業地址變動時，應即時通知保險公司辦理變更事宜，以利保險公司於保險契約到期的1個月前，依保戶最後留於保險公司之地址，寄送書面續保通知提醒保戶續保。