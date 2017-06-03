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旅客因雨滯留金門 國防部派C-130接回
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「炸北台豪雨」恐耍回馬槍？ 今天是關鍵

2017-06-03  10:31

〔即時新聞／綜合報導〕北台灣昨降暴雨，滯留鋒面今南移，北部民眾雖可鬆口氣，但不能就此鬆懈。氣象專家彭啟明表示，這波鋒面的南北風向對峙，非常不穩定，「不是前一兩天就可以掌握，大約只有前六小時，透過監控方式隨時滾動預警，」，呼籲民眾隨時留意、更新天氣資訊。

臉書粉專「氣象達人彭啟明」今指出，清晨鋒面中心位置，已抵雲林附近，西半部外海至澎湖附近，有大片對流雲系發展，持續輸送雲林，「這是昨天從北到南，鋒面加上強近的西南風，不穩定加上充沛的水氣，引發很劇烈的對流降雨」。

彭啟明表示，今晨3時許，雲林古坑降下時雨量逾130毫米的暴雨，「和昨天在北部的雨勢都是一樣的機制，這類的極不穩定的對流胞產生系統，移到哪裡，哪裡就會有災情，尤其有時移動速度較慢，或近乎滯留不動時，強降雨的時數一多，就會釀成嚴重災情，嚴重性常常會超過颱風帶來的影響」。

彭啟明提醒，北部民眾暫時不得鬆懈，「今天的重點就在這波鋒面的南北風向對峙，是否會再北上，從雲林這附近逐漸往北，或是南北擺盪徘迴，今天到周日都是不穩定的天氣型態」。他提到，大致上最強降雨已去，但仍須留意中小尺度系統再度發展。

彭啟明直言，「這種在大環境不穩定下的天氣系統，裡面又發展小區域的強降雨，不是前一兩天就可以掌握，大約只有前六小時，透過監控方式隨時滾動預警，和颱風的型態都不大相同」，建議民眾調整、準備接受資訊的方式。

至於天氣何時轉晴，彭啟明說，「預計今天是這波鋒面北上或逐漸減弱的時機，周日西南風將稍微減弱，由於上游在廣東福建附近仍然有不穩定的系統持續發展，預期將會持續到周日」，各地今仍須慎防強降雨、明日則要提防小區域的不穩定，「到下週一，整個西南風減弱，結構改變，才有機會逐步的轉晴」，並很快進入夏季天氣型態，「典型的偏南風，高溫悶熱潮濕的天氣將正式展開，預計會有幾天相對較穩定的天氣」。

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  • 昨暴雨襲擊北台灣，今滯留鋒面南移，北部民眾雖可鬆口氣，但不能就此鬆懈。（資料照，記者方賓照攝）

    昨暴雨襲擊北台灣，今滯留鋒面南移，北部民眾雖可鬆口氣，但不能就此鬆懈。（資料照，記者方賓照攝）

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