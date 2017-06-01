女書店門市暫熄燈 保留出版社迎接新世代

創立於1994年的女書店，是華文世界第一家女性主義書店。（記者凌美雪攝）

2017-06-01 19:16

〔記者凌美雪／台北報導〕雖然有600多個女書之友情義相挺，仍挺不過每個月5~7萬的虧損，女書店的股東們在5月21日會議上做出決定，書店門市要暫畫「逗點」，並於今天（6月1日）凌晨在臉書公告，將在7月1日起結束門市營運。「先把債務重整之後，等七月股東會選出新的經營者，期待一個重新開始的可能性。」店長楊瑛瑛說，這不是「句點」，女書的網路書店、臉書、部落格以及很重要的出版工作都不會停止，「到谷底了，我相信若有年輕世代帶進新的創意與行銷概念，將來或許可以全新的面貌再出發。」

如同先知般的預言，已故創辦人之一鄭至慧曾說過一段話，「或許有一天，女書店會變，會消失，但我深信，那一定是有形無形的精神已經充分傳承的時候吧？」

女書店於1994年4月創立時正就讀台大的台大社會系副教授范雲，形容當時女書店的出現，對於女性運動及性別平權的啟蒙猶如荒漠甘泉。目前范雲在書店分租了一個小小的辦公室，也為女書店拍過宣傳影片，對於門市將暫時熄燈，「遺憾、難過也感嘆」。

范雲說，希望女書店能在沉潛之後，重新整頓再出發。「在此相對富裕的年代，台灣成為亞洲第一個婚姻平權的國家，在性別平等上的成就，女書店也貢獻了不少力量。雖然是營利性質，但相較於其他書店，女書店不僅沒那麼商業化，反而顯得更多理想化！」

不知是不是聽說門市要收攤了，今天下午開門營業後，買書、選書、送取貨的人進進出出，人潮絡繹，問了幾個正在結帳的愛書人，有些其實本來就是常客，對於門市收攤的決定都大感不捨。

不過，雖說門市要收攤了，店址仍保留並將功能轉變為「出版社」性質，也就是說，對於女書的百種出版品有興趣的人，除了透過網路書店，還是可以到這裡選書，「出版社」還是會陳列女書自己的本版書。

女書店目前有600多位女書之友，有些人只出錢沒買書，但都有列帳，日後想買本版書的也可繼續使用；此外，除了店長之外，女書店共有55位股東，但多數是小額投資，因此無力挽救日益擴大的虧損，雖然有點遺憾，但或許正因如此，女書店才能長期以來不受個別金主的意志左右，能保有初衷。楊瑛瑛說，其實，2003年時，女書店也因資金困難一度面臨收攤，幸得台大城鄉所教授畢恆達發起搶救女書店運動，因此又延續至今。

此次為度過資金困難問題，5月也曾發起「一千元買書挺女書」的活動，甚至香港英語詩人黃裕邦，還自費以活版印刷做了111份限量紀念詩卡，親手寫上編號、簽名，將詩卡販售所得全數捐予女書店，幫忙募款，但最終仍難以弭補龐大的財務虧損。

這個華文世界第一家女性主義書店，最初雖是由一群婦運參與者、女性主義研究者及支持女性閱讀、書寫和出版者共同集資創立，但實際上，第一個女書之友其實是住在板橋的一位男性醫師，楊瑛瑛說，55位股東之中，也有3位是男性，因為女書店一直以來就是個性別友善書店。而如今環顧書店內進出的愛書人，還有不少是情侶相偕來買書的。楊瑛瑛真心希望，經過這次暫時畫下的「逗點」，迎來的，是新世代全新的可能性。

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