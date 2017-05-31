1斤700元價格收購 澎湖海參再傳生態浩劫

2017-05-31 19:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬糞海膽即將開放前夕，正當輿論焦點集中是否長期禁採之際，卻又傳出澎湖海參正悄悄滅絕，離島員貝村長陳天瑞提出警訊，指稱又有人以1斤700元價格收購生海參，白沙離島吉貝、鳥嶼、員貝嶼及大倉嶼一帶，海參幾乎被濫捕一空。

曾因中國饕客喜愛，遭到人為濫捕的澎湖潮間帶常見海參，一度面臨生存危機，澎湖縣政府緊急依據漁業法規定公告自99年2月1日起，距岸3海浬內海域禁止捕捉海參，包括「黑海參」、「蕩皮參」、「糙刺參」等3種海參採捕或處理。違者可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣15萬元以下罰金。

海參屬於棘皮動物門，海參綱，為大型的海洋無脊椎動物，分佈非常廣，由熱帶、溫帶到寒帶，由潮間帶到水深10公尺以內海域，不論沙質、泥質或礁岩的海底都有廣泛分佈，對於海岸的淨化，扮演著「海蚯蚓」重要角色，有海中清道夫之稱，以珊瑚沙表面有機物為食，不停地吃進珊瑚沙，把沙中的有機物消化掉，但不改變珊瑚沙的顆粒大小，把乾淨的沙排出來，淨化海岸與潮間帶。

由於海參在自然界扮演的角色相當重要，就如同棘冠海星的天敵大法螺，一度因人為濫捕造成南方四島海域棘冠海星大爆發，澎湖縣政府農漁局也將大法螺列入禁捕名單之列，還有外型亮麗的硨磲貝也是禁捕海洋生物之一，呼籲民眾遵守規定，同時農漁局也祭出重金檢舉制度，凡檢舉成案者可獲得1萬元獎金。