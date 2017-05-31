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縣府暫緩發包公共自行車租賃系統 宜蘭市長不滿

2017-05-31  15:16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣開放新加坡無站式共享自行車oBike進駐，引發許多反彈聲浪，豈料宜蘭縣政府卻停止宜蘭市公共自行車租賃系統的發包案，宜蘭市長江聰淵痛批，縣府辜負市民期待，說好的政策怎麼能說停就停，嚴重阻礙宜蘭推行友善城市；縣府回應，全案只是暫緩，經2到3個月的觀察，了解民眾需求後，還有機會繼續推動。

宜蘭縣政府規劃「宜蘭縣公共自行車租賃系統建置及營運管理計畫」，原計畫在宜蘭市及羅東鎮建置公共自行車租賃系統，宜蘭市經費約6000萬元，建置費、營運費各3000萬元，預計6年內於宜蘭市內設置30個站及750台單車，但縣政府鑑於oBike已進駐，暫緩發包，至於羅東鎮計畫現仍在可行性評估階段。

「縣府對不起市民！」江聰淵說，公共自行車租賃系統配套完整，也便於政府單位管理，應持續推動，況且一個規劃好的政策，怎麼能說停就停，市公所已經編列1年1200萬元的配合款，將協助建置硬體設備，喊停讓長期致力於公共自行車租賃系統建置的市府團隊與期待公共自行車到來的市民情何以堪。

江聰淵表示，公共自行車租賃系統功能性強，較為親民，也不會造成市區交通秩序上混亂，在各縣市推行也頗受好評，oBike沒有很好的管理規則，違停造成市容嚴重混亂，縣府應該讓民眾有更多元的選擇；近期oBike亂象不斷，市公所開始執法，把所有違停的oBike全部拖吊，昨已取締30輛，未來市公所也會針對違停的oBike強力執法，維護市容與交通秩序。

宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，建置公共自行車租賃系統縣府每年需花費很多經費，但現在oBike進駐，政府不須支付經費，如果不影響交通安全，縣政府樂觀其成，希望未來能創造縣民、縣府及業者三贏的局面，但停放的秩序問題，縣府一定會加強執法，不讓oBike妨礙交通，維護民眾權益。

宜蘭縣政府建設處表示，oBike與公共自行車租賃系統可以提供相同服務，為了避免資源重複投入，造成的混淆，才會暫緩發包，但暫緩不代表不再執行，未來將花費2到3個月，了解民眾的滿意度與實際需求，評估oBike到底可不可行，未來公共自行車租賃系統還可能再度推動。

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  • 宜蘭市公所昨取締了30輛違停的oBike。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市公所昨取締了30輛違停的oBike。（宜蘭市公所提供）

  • 宜蘭縣開放新加坡無站式共享自行車oBike進駐，卻讓原先規劃的公共自行車租借建置計畫暫緩。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣開放新加坡無站式共享自行車oBike進駐，卻讓原先規劃的公共自行車租借建置計畫暫緩。（記者林敬倫攝）

  • 宜蘭縣開放新加坡無站式共享自行車oBike進駐，決定暫緩建置公共自行車租借系統。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣開放新加坡無站式共享自行車oBike進駐，決定暫緩建置公共自行車租借系統。（記者林敬倫攝）

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