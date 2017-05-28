反同海報盜用私人照片 幸福盟：會請製作者道歉

2017-05-28 23:06

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對日前大法官對未允同婚釋憲，下一代幸福聯盟（幸福盟）在5月25日召開「婚姻家庭、全民決定」的公投行動記者會，結果當天活動群眾所持抗議海報，遭人踢爆是盜用不知情民眾部落格裡自家小孩的照片，下一代幸福聯盟粉絲團甚至在5月26日早上9點粉絲團貼文引用某媒體連結，縮圖就有該侵權照片，多位網友回文抗議請撤下連結，但粉絲團小編到晚間6點尚未處理，在本報記者去電幸福盟家長代表後，才下架。

多位網友在臉書分享孩子媽媽的抗議聲明，該母親（C媽媽）在今天早上的聲明中表示，前天被朋友告知，自己在部落格分享二個孩子的照片，『被加工過』，加上一些政治訴求。

該照片是C媽媽兩個孩子天真無邪的親熱動作，海報將照片放大，並在下方寫上斗大的「親愛的家長們，您能接受"同志教育"進入校園嗎?」

C媽媽聲明中強調，「我們不認識任何聯盟，也不會參與任何議題，沒有政治色彩。在此呼籲各界媒體，若5/25立法院新聞稿有這張照片，請主動下架照片，希望不是馬賽克就好，因為沒有任何人詢問，當然我們也不會同意引用這張照片。」

C媽媽也附上原始照片的EXIF拍攝參數，證明該照片的確是自己拍攝。

幸福盟家長代表曾獻瑩對此表示，主辦單位並未提供該照片，是參加活動的民眾主動參與，當時自己並不知有民眾自製海報、標語，曾獻瑩說，自己也並不知道幸福盟小編引用媒體的縮圖就有該照片，曾獻瑩傍晚接到本報記者電話通知後，允諾會請小編處裡。

曾獻瑩說，那些自己跑過來的民間媽媽所做的事，自己事先並不知情，以後會請他們加強注意，並已經嘗試聯絡提供海報的媽媽，請她自己去跟C媽媽道歉，如果可以聯絡到C媽媽，幸福盟也會跟她說明，那不是記者會的原意。

曾獻瑩說，自己當天主持記者會，來聲援的都是民間團體與民眾，幸福盟當天訴求與提供的內容並未包含該侵權海報，將來會善意提醒，除非自己是照片中孩子的父母，不然也不適合這樣傳播，如果真的要這樣，也要打馬賽克，至於這次的侵權照片事件，提供海報的那位媽媽應該要負責，對於造成C媽媽的困擾，那位媽媽也應該道歉。

C媽媽在臉書上也表示，雖然目前是端午連假，不過朋友還是很熱心，記者朋友提醒已經違反對兒童保護的兒少法問題。檢察官還說這已經涉及肖像權、著作權等民事及刑事相關責任。

幸福盟該則貼文底下，也有網友回應表示，「你們要公投是你們的事！身為一個媽媽.你們為什麼要拿我朋友的小孩照片作文章！肖像權你們不懂嗎？你們亂使用小孩照片已傷害了小孩！你們這樣還有資格說你們是為 “下一代幸福 ” 聯盟。真的很過份！ 公開道歉！」

記者在晚間8點再上幸福盟粉絲團時，該貼文已經被移除。