早晚溫差大！ 這波降雨將持續到下週末

今天因中層雲系通過上空，各地偶有局部短暫陣雨。（資料照）

2017-05-28 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局資料顯示，今天因中層雲系通過上空，各地偶有局部短暫陣雨，北部氣溫偏涼，但南部濕熱，但早晚天氣變化大，須注意氣溫變化。

氣象局表示，今天有中層雲系通過台灣上空，西半部地區偶有局部短暫陣雨，雨量以山區較多為主，東半部地區受到偏東至東北風的影響，東半部地區雨時較長。

氣溫方面，受到東北風影響，北部白天高溫約在25至27間，中南部溫度在28至30度上下，但早晚溫差大，到了夜晚大約溫度會掉3、4度。

明天鋒面遠離，但風場由東北風轉為偏東風，整體降雨減少，不過到了週二（端午節）風場轉為偏南至西南風，在暖溼空氣吹送下，迎風面的南部地區整天降雨機率都較高，水氣多加上熱力作用加強，各地容易發生午後雷陣雨，除了雨時長，也會有局部較大雨勢，降雨將會持續到週末。

空氣品質方面，今天馬祖為紅色警示，金門、中部及雲嘉南地區為橘色提醒，其他良好至普通，指標污染物為臭氧及PM2.5。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 24 27 ~ 30 28 ~ 33 22 ~ 25

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）