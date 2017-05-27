200孩子淚別 暖男替代役創造回憶不留白

2017-05-27 21:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕服役不留白！28歲邱國葳在基隆市和平國小擔任替代役男，校園大小事親力親為，每天下班後義務指導學童課業，假日仍陪孩子四處參加直笛、合唱團等比賽，與小朋友打成一片，役期將屆，他更主動放棄8天假期，只想要多陪伴孩子們，23日邱國葳離校當天，全校200名學生輪流與他合照，依依不捨道別，不少人當場大哭，場面溫馨感人。

「我不想要留白，想和孩子一起創造回憶。」邱國葳今天晚上受訪表示，很多人覺得替代役是爽兵，但替代役在社會上總是默默付出，他希望孩子永遠記得成長過程中，有個很棒的替代役，每天逗大家開心，快樂成長，縱使百般不捨，但人生還有下一段路程要走，終需一別，有時間一定會再回來探望大家。

邱國葳是中興大學行銷研究所畢業，去年7月25日到和平國小服務，10個月教育替代役期間，他每天不厭其煩留校幫忙輔導孩子課業，孩子沒來學校，還會到處尋找，平時也會關心孩子狀況，就怕孩子學壞，學校資源有限，邱國葳也會主動媒合社區資源製作教具和教材。

雖然是家庭因素申請替代役，邱國葳仍特意選擇距住家10公里外的和平國小，邱國葳說，和平島較偏遠，學習資源不足，且不到1年的役期很短暫，不希望只是打雜、處理文書，報到前就已下定決心，要和孩子們成為共同成長的夥伴，也將所學傳達給他們，成為孩子的榜樣。

邱國葳與和平孩子朝夕相處，有歡笑、有淚水，去年9月教師節也收到孩子的卡片和禮物，令僅到校2個月的邱國葳受寵若驚；有天晚上，邱國葳帶孩子們從學校走到海大參加合唱團比賽，比完再走回去，短短2公里路程，大家沿路一同唱著歌，邱國葳說：「那一晚我們的心很接近，我會永遠記得。」

退伍前，邱國葳花了2天時間，將10個月來與孩子的相處點滴剪輯成影片，滿滿的回憶與感情，他的錄製過程也是數度哽咽，說不出話來，23日放學前播放給全校師生看，影片還沒放完，已經有不少孩子跑來教室，大家輪流在邱國葳身上簽名留念，致贈離別禮物，還有孩子不捨抱著他痛哭，讓在樓下的校長莊士杰一度以為發生了什麼意外。

校長莊士杰說，有次邱國葳與2名替代役上台跳舞，舞藝不算精湛，事後詢問邱國葳，他回應，「我想以身作則，希望教導孩子，我都可以，你們也可以」，而邱國葳退伍時還有8天假，但他選擇放棄，要把時間花在學校，盡量陪孩子，更是讓人印象深刻。

「孩子是非常敏感的，只要有人對他們好，他們就對他非常依戀。」莊士杰說，對孩子而言，國葳是一個「家人」的離開，和平又損失一位有心人，但仍需要強忍難過告別，「他的誠懇、用心、努力，我們都看到了，大好人生，正在等著他。 」