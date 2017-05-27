為魯班公暖壽 傳藝中心古禮結業謝師

2017-05-27 17:41

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣國立傳統藝術中心推動「接班人傳統工藝示範與推廣計畫」，今結合傳統工藝大師魯班暖壽宴典，讓計畫中6名從事傳統木雕、錫工藝及粧佛藝生，依照古禮結業謝師，傳藝也提供駐園空間，讓藝生們有發揮的平台，從事傳統木雕九年的藝生羅又睿說，在恩師的指導下學到的除了技藝外，就是敬業的工作精神，傳統藝術須終身學習，窮盡一生之功才能出師。

農曆5月初7也就是國曆6月1日為魯班誕辰，為彰顯傳統工藝傳承精神，傳統藝術中心昨將藝生駐園計畫結合魯班誕辰慶祝活動，除讓藝生們有機會感謝師恩，也提前為魯班暖壽，活動邀請傳統木雕保存者施鎮洋、錫工藝保存者陳萬能及粧佛保存者施至輝，他們全為文化部登錄的重要傳統工藝保存者（俗稱人間國寶）。

藝生們依照傳統習俗舉行謝師禮，儀式分為謝祖師禮、謝師禮、牽成禮3階段，感謝藝師教導技藝，也代表謝師禮完成後，他們將以習得的技能投入傳統工藝領域，並肩負起傳統工藝傳承與推廣的任務。

從今日開始至12月25日止，藝生將輪番於園區文昌街的駐園工作室展開各自的創作，持續精進技藝，向民眾展示介紹其習藝的理念、師承脈絡及傳統工藝內涵，傳統藝術中心表示，在展示館一樓的傳統工藝示範推廣工坊，民眾可以近距離欣賞到藝生現場創作的獨到功夫，藉由藝生們現場動態的示範解說，可理解傳統工藝的歷史性、藝術性與技藝之美，感受傳統工藝與生活間密不可分的文化關聯。

傳藝中心主任吳榮順表示，傳統藝術傳習及專業人才的培育是傳藝中心的核心業務，傳藝中心將持續傳統藝術保存與發揚的核心使命，以公、私部門協力合作模式打造傳統工藝育成發展的平臺，除提供人才媒合及文化就業機會，也保存發揚珍貴的臺灣傳統藝術資產。

羅又睿表示，因對傳統事務有興趣，大2開始就跟著施鎮洋老師學習木雕，9年的學習經驗中，除了技藝，也學到了敬業的精神，他還不到出師的程度，還有許多東西要花時間學，自已已累積了20件作品，未來要運用傳藝的空間，繼續精進技術，讓傳統技藝得以保存、發揚。