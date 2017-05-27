泥漿拔河、西瓜橄欖球 「泥巴運動會」玩超High！

泥漿跑進眼睛了，瓜瓜你別跑。（記者花孟璟攝）

2017-05-27 14:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕西瓜當橄欖球在空中飛來飛去，一不小心「噗通」掉進水田，濺起超大「泥漿花」，球員連忙摸進泥裡找西瓜。花蓮鳳林鎮北林社區舉辦「找到田國際泥巴運動會」，吸引600多人泡進泥漿大玩橄欖球、拔河、賽跑等趣味活動。

鳳林鎮北林三村社區發展協會舉辦「找到田」國際泥巴運動會，今年邁入第4屆，早上在鳳林鎮復興路旁的水田熱鬧展開，600多名參賽的大小朋友，短褲赤腳踩進軟軟的水田，許多人都是第一次體驗「雙腿被溫軟的泥漿包覆」的感受！

包括泥漿拔河、泥漿橄欖球、泥漿賽跑等超刺激比賽陸續登場，雖然水田土軟爛「腳一踏入就陷進去」，想要拔腿狂奔都不容易，但選手們可是卯足勁在泥巴裡賽跑狂奔、當場泥漿四濺，還有人一個重心不穩，整個人滑倒栽進田裡成了「泥巴人」。

鳳林鎮生產的大西瓜全國馳名，最近盛產期，比賽累了覺得口渴，場邊「吃西瓜大賽」吸引大小選手捧著西瓜猛吃，臉上還有泥漿，可見「泥巴味西瓜特別甜」。

現場最刺激的「泥漿橄欖球」比賽，把西瓜當橄欖球打，裁判吹哨宣佈比賽一開始，選手立即來個「空中傳瓜」，不料腳一滑，西瓜突然噗通掉進泥裡，這下「西瓜去哪啦」？一票選手全身雙手泡進泥裡「瞎子摸瓜」，好不容易找到瓜，又是一陣瘋搶，有參賽者比到一半泥漿濺到眼睛，手上的球也被摸走，讓場邊親友團都笑翻。

特別以不鏽鋼鍋、碗設計的比賽獎盃，包括「有泥真好獎」、「泥濃我濃獎」、「缺泥不可獎」，實用度滿分，由立委蕭美琴團隊設計贊助，讓參加民眾直呼「好有創意」。

主辦的北林三村社區發展協會總幹事李美玲說，希望用好玩、有趣的方式邀請大家親近土地，體會泥土與人情的溫暖，這就是「泥巴運動會」的精神：不希望因為人的生活離開了土地，就可以隨便把餵養我們長大的母親賣掉，把土地當成創造利潤的商品。

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噗通！西瓜掉進田裏了濺起超大泥漿花。（記者花孟璟攝）

快跑啊！花蓮鳳林找到田國際泥巴運動會，選手拔腿狂奔濺起泥漿。（記者花孟璟攝）

泥漿賽跑溼身！整個人栽進田裡只露出一隻泥腳。（記者花孟璟攝）

臉上泥漿還沒擦乾淨，小朋友迫不及待吃西瓜比賽。（記者花孟璟攝）

腳底很滑的泥漿拔河，大家卯足力氣比賽。（記者花孟璟攝）

泥漿拔河超好玩，身披彩虹衣的東華學生參賽者笑翻。（記者花孟璟攝）

泥漿拔河出力！（記者花孟璟攝）

「有泥真好獎」很逗趣！找到田運動會的獎盃也秉持農村實用精神，獎盃是特製以鍋碗製造。（記者花孟璟攝）