竹縣第1座百貨商場 竹北停8BOT案6月將開工

竹北市停8停車場BOT案、也是新竹縣第1個百貨商場，即將在6月開工，原址停車迄本月31日止將停止使用。（記者廖雪茹攝）

2017-05-26 23:31

［記者廖雪茹／新竹報導〕遠東集團得標的新竹縣竹北市停8停車場委託民間參與興建案（BOT），即將在6月開工，原址停車迄本月31日止；針對周邊住戶擔心施工帶來污染及交通問題，營造廠商承諾基礎工程儘量利用暑假期間進行，工程車也會錯開上、放學時間，主要行駛莊敬北路及光明六路東一段，整座商場主體工程預定109年7月取得使用執照後正式營運。

得標的遠東集團，日前在十興國小會議室召開施工說明會，因停8毗鄰學校，周邊大樓林立，與會民眾擔心施工期間，產生噪音、粉塵等污染，加上工程車頻繁進出，恐對學童及居民安全構成威脅，希望廠商提供平台隨時公布工程相關資訊，並在學校設置環境監測。

縣府國際產業發展處表示，遠揚營造簡報回覆，預計6月將有怪手等機具進駐，拆除花台地上物，學校側將加高圍籬至4公尺；基礎工程約3個月，暑假將從靠近學校側先施工，採基地降挖3公尺及擋土型鋼施工，以增加隔音牆效果，儘量在開學前完成，日後也會配合學校重要教學日，調整避開較大噪音的工項。

遠揚也同意，莊敬二街及勝利二路2側不設出入口，工程車一律走光明六路東一路及莊敬北路，並認養周邊道路；出入口除將設置監視器，要求工程車都經洗車台作業，也將規劃CCTV相關監控系統，讓民眾可上網即時了解工地現況及工程進度。

另為免影響上學及上班交通，遠揚回覆，棄土車輛將自上午9點起作業，放學時段不走莊敬北路；不過，假日原則仍須施工，但噪音較大的工項會延至9點以後做。

停8在月底停止使用後，施工期間替代停車方案，以莊敬北路路邊停車格61席為主，若不夠停，附近還有停6、停5停車場。至於未來營運如何降低交通衝擊？遠揚表示，已通過交通影響評估，將透過基地退縮增設車道等配套措施因應。

國發處強調，民眾最關切污染和交通問題，開工後將持續監督，視施工狀況協調廠商配合改善。

根據廠商簡報，百貨商場大樓預計將興建地上10層、地下4層，其中地上公有停車位至少800席；建築將以客家山城意象，上部樓層逐層退縮，廣場大量植栽綠化，屋頂則採客家圓樓意象，打造竹北最大空中花園。

竹北市停8停車場BOT案、也是新竹縣第1個百貨商場，即將在6月開工，原址停車迄本月31日止將停止使用。（記者廖雪茹攝）

停8營造廠商簡報，百貨商場大樓將興建地上10層、地下4層，建築將以客家山城意象，上部樓層逐層退縮；屋頂則採客家圓樓意象，打造竹北最大空中花園。（新竹縣政府提供）

停8興建百貨商場的營造廠商簡報表示，工程車將儘量錯開上、放學時間，主要行駛莊敬北路及光明六路東一段。（新竹縣政府提供）

針對停8周邊住戶擔心施工帶來污染及交通問題，營造廠商承諾，基礎工程將利用暑假從學校側先施工。（新竹縣政府提供）