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房務開門赫見白色人形...驚嚇變驚喜！

飯店娃娃的結構，都是用飯店內的物品，讓房務人員看了從驚嚇轉為驚喜。（記者王捷翻攝）

2017-05-26  23:36

〔記者王捷／台南報導〕台南市一家五星飯店，最近客人退房後，房務進入房間打掃，赫然發一個白色人形嚇一大跳，仔細一看這白人是由枕頭、浴袍與棉被做成的「飯店娃娃」，而這個人形娃娃上，擺了一張感謝卡，要謝謝五星飯店的服務，讓房務人員覺得驚喜又揪甘心，飯店指出，國外也曾有房客會以這種方式感謝房務人員辛勞，五星飯店到台南營業以來還是第一次收到這個「飯店娃娃」。

五星飯店指出，房務人員大概是世界上看過最多「亂房間」的人，他們負責將房間煥然一新，工作不僅辛苦、重視細節，還要耐得住無聊。

不過上星期在整理房間時，房務人員一進房間瞥見一具白色人形，瞬間起了滿身雞皮疙瘩，但細看才發現是娃娃，這個娃娃從頭到腳是用一顆枕頭、一件棉被外包裹浴袍，腳部與下半身是用床單、毛巾加上紙拖鞋製成，眼睛是用奶精包、嘴巴則是用代糖代替，娃娃上還寫了一張紙條寫了謝謝。

這個飯店娃娃，讓房務人員從驚嚇轉為驚喜，雖然這並不好清理，但也讓無趣的打掃工作增添趣味，飯店得知後，發現有一名女房客，用了飯店娃娃的照片在社群網站上打卡，飯店指出，社群小編有私訊女房客，告知「小驚喜」已收到了，這名女房客也回覆了愛心，讓飯店覺得揪甘心。

飯店娃娃的結構，都是用飯店內的物品，讓房務人員看了從驚嚇轉為驚喜。（記者王捷翻攝）

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