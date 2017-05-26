又有無人機入侵松機航道 民航局嘆：真的很難抓

2017-05-26 18:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日下午發生無人機入侵松山機場下滑航道，這是5月份發生的第二起無人機入侵松山機場航道事件，交通部民航局表示，除非是民眾自己有將使用無人機的情況PO上網，否則無人機電力通常只能飛20分鐘，接到通知再趕到現場通常也抓不到人；但事後若有抓到，將依民航法處30萬至150萬元罰鍰。

今日下午經立榮航空駕駛通報有無人機入侵航道，松山機場塔台1點43分隨即啟用相關程序，暫停所有航班起降，直到下午2點31分才全面恢復起降，共有8航班受影響而延誤。民航局表示，通報有無人機入侵位置於新北市三重五股疏洪道公園附近，當下也通知航警局知會三重分局光明派出所前往現場查看；但等到警察到附近時，當地已無民眾在使用空拍機。

根據統計，從104年7月至今，共抓到25件民眾使用無人機闖入機場禁航區，全部都已開罰30萬元，民航局表示；目前已有15件已繳清罰鍰，其他還在進行行政程序，若民眾不繳將會強制執行。今天這起事件當地雖可以玩無人機，高度不能超過60公尺，新北市政府有於該處設置警示牌，但還是有民眾會去挑戰這規定，民航局官員無奈表示，現階段除不斷宣導也沒其他手段。

針對無人機管理，民航局也修正民航法並增訂「遙控無人機專章」，民航局表示，目前草案已報交通部並完成意見整理準備送進行政院，後續還要再送立法院三讀，但應該要等到立法院下個會期才有機會完成，希望能排到優先法案。修法主要內容為機器須註冊、玩家須考照、確認使用範圍、中央與地方分工以及罰則等項目。

民航局表示，修法是比照國外作法建立註冊制度，休閒用的機器重量達250克須註冊並觀看教育影片，了解無人機操作注意事項；25公斤以上要考照，證明有操作能力。商業用無人機因使用較頻繁，無論重量多寡都須考照。

一般休閒娛樂用的玩家，限制於白天使用搖控無人機，且施放高度不得超過400呎的目視範圍、不得飛越人群上空、總統府與核電廠上空同屬於禁止區域；商業用途、法人或政府機關若要在夜間、集會遊行上空、視距外或高度400呎以上操作，必須經地方政府及民航局核准。