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垃圾破袋檢查宣導不足？ 台中議員憂心引發衝突

2017-05-26  16:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市垃圾分類6月破袋檢查、7月開罰，市議員謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿今天在議會質詢時，考驗市府首長分類常識，結果除環保局長白智榮外，大都搞不清楚，議員質疑宣導不足，民眾也霧煞煞，新制恐引發衝突；白智榮說，先勸導、屢勸不聽才罰。

謝志忠說，6月起清潔隊收運垃圾時，將沿街破袋檢查垃圾分類，但當場詢問市府首長都不清楚新制將上路，也搞不太懂垃圾分為可回收、不可回收、廚餘3類，民眾又如何搞清楚，如雲林縣執行破袋檢查時便曾發生衝突。

接著，謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿拿出咖啡渣、果皮、蛋殼、花生殼等，邀請官員進行垃圾分類，也只有白智榮清楚分類；議員們質疑，破袋檢查耗時，恐影響固定收垃圾的時間，造成民眾不便，所以應先教會民眾垃圾分類才對。

市議員吳瓊華、賴朝國和張芬郁也認為，多方垃圾減量管制和宣導已經逐漸奏效，現在破袋檢查宣導不足就要開罰，只會造成民眾荷包失血，建議宣導期要再更久一點，清潔人力的協調及教育訓練才會更妥善。

白智榮說，環保局進行垃圾車採樣發現，民眾丟棄的垃圾中，仍有2成是可回收物，為了提升回收率，6月起試辦「破袋稽查」，每線每天抽查2袋，若發現仍有可回收物，將請民眾分類後再丟棄，7月起針對累犯開罰；稽查目的是宣導，並非罰鍰，希望民眾都能確實做好分類。

白智榮表示，民眾應確實將丟棄物分為3類，包含可回收、不可回收、廚餘。垃圾破袋由稽查人員隨機進行，不影響垃圾收運時間地點，經檢查垃圾袋內含有3個以上資源回收物即違規，現已召開4場說明會，屢勸不聽者，才依違反廢棄物清理法開罰1200元至6000元。

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  • 議員張玉嬿（左起）、蔡雅玲和謝志忠拿出咖啡渣、果皮、蛋殼、花生殼等，邀請官員進行垃圾分類。（記者黃鐘山攝）

    議員張玉嬿（左起）、蔡雅玲和謝志忠拿出咖啡渣、果皮、蛋殼、花生殼等，邀請官員進行垃圾分類。（記者黃鐘山攝）

  • 環保局破袋檢查，議員吳瓊華（中）質疑宣導不足，只會造成民眾荷包失血。（記者黃鐘山攝）

    環保局破袋檢查，議員吳瓊華（中）質疑宣導不足，只會造成民眾荷包失血。（記者黃鐘山攝）

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