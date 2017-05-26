新莊地藏庵文武大眾爺祭典 今展開日巡遶境

一年一度的「新莊地藏庵文武大眾爺祭典」，俗稱新莊大拜拜，今舉行日巡繞境。（新北市民政局提供）

2017-05-26 16:10

〔記者葉冠妤／新北報導〕一年一度的新莊大拜拜「新莊地藏庵文武大眾爺祭典」，今舉行日巡遶境，由新北市長侯友宜負責迎神上轎，點響起馬炮後起駕遶境新莊、頭前、中港一帶，宮廟陣頭隊伍迎熱鬧綿延數公里長，並沿街發放有鹹光餅之稱的平安符餅，不少新莊在地人等在街上，向大眾爺祈求平安。

為期3天的新莊大拜拜，昨下午已展開暗訪遶行新莊，押煞除穢直到半夜，熱鬧萬分，今則舉行日巡，新莊地藏庵主委林俊德指出，大眾爺聖誕遶境雛形起源於民國初年，演變至今成為每年農曆五月初一及前一晚舉辦，分別進行重頭戲「日巡」及「暗訪」保平安，迄今已有106年的歷史。

林俊德說，暗訪與日巡開始前，都會有獨特的喊班儀式，由增、損兩大將軍喊班點兵，隨後大眾爺及地藏菩薩在七爺八爺及文武判官的官將首、神將的拱護下，展開祈福遶境，並沿途發送超過萬斤平安符鹹光餅；有別於暗訪路線以小路為主，日巡則以大道為主要路線，沿途都會有民眾攔請隊伍驅邪，遶境隊伍往往綿延數公里，熱鬧萬分。

侯友宜今致詞表示，新莊地藏庵創建於清乾隆年間，具260年歷史，文武大眾爺祭典不但是新莊地方盛事，其官將首文化展現十足的地方信仰特色，在2010年被列入新北市民俗類無形文化資產，盼今年在大眾爺親領神將出巡後，新北境內都可以平安順遂。

林俊德解釋，明天的法會除三獻禮外，還有神尊過火儀式，今明兩天廟中都會提供炒麵、米粉與油飯等美食，歡迎民眾來同享。