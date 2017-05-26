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米糠抹醬、純米威士忌...地方產業成果顛覆想像

2017-05-26  16:15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕米糠抹醬、純米威士忌、米豆醬油……地方產業大變身，今天在雲林縣府親民廣場，舉辦創研成果發表大展創意，21家廠商分享成果，展現業者投入成效，加速產業技術升級及商機。

雲林縣地方產業創新研發推動計畫地方型SBIR成果發表會，今天在雲林縣府親民大廳舉行，副縣長丁彥哲肯定參與計畫的廠商致力產業技術升級，創造新價值與新商機。

今天發表成果的有佐日漫遊以古坑在地盛產的芭蕉和鳳梨，開發出獨特口感的金蕉鳳梨酥；瑞春醬油副總鍾政達主導研發的螺冠西螺米豆醬油禮盒；虎尾釀台灣原創純米威士忌，增加國內稻米的使用量與應用範圍；好蝦冏男社規劃海口郎市集，另有秋葵饅頭麵包、太極蒜品、米糠抹醬，而大同醬油結合VR360 3D立體動畫，製作創意設計及產品各類應用，讓人刮目相看。

雲林縣政府建設處長蘇孔志指出，地方型SBIR連續推動10年，已在雲林萌芽茁壯，結合雲林科技大學、虎尾科技大學、環球科技大學縣內3所大學、紡織產業綜合研究所等研究實力，成為廠商研發創新優質平台，提升雲林產業能量。

丁彥哲強調，縣府輔導地方型SBIR參與清真認正，開發東南亞市場，創造更多商機，協助中小企業創新研發，追求永續發展、轉型並開創產業新藍海。

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  • 大同醬油結合VR360 3D立體動畫，製作創意設計及產品各類應用。（記者廖淑玲攝）

    大同醬油結合VR360 3D立體動畫，製作創意設計及產品各類應用。（記者廖淑玲攝）

  • 好蝦冏男社規劃海口郎市集成果展。（記者廖淑玲攝）

    好蝦冏男社規劃海口郎市集成果展。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾釀的台灣原創純米威士忌增加國內稻米的使用量與應用範圍。（記者廖淑玲攝）

    虎尾釀的台灣原創純米威士忌增加國內稻米的使用量與應用範圍。（記者廖淑玲攝）

  • 米糠抹醬顛覆稻米味覺。（記者廖淑玲攝）

    米糠抹醬顛覆稻米味覺。（記者廖淑玲攝）

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