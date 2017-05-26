桃園機場第三航廈 土方及基礎工程今動土

2017-05-26 12:38

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園國際機場公司今天上午先行舉行桃園機場第三航廈「機坪、滑行道與機坪設施工程」等工程動土典禮，為「桃園國際機場第三航廈建設計畫」揭開序幕，第三航廈預計2020年完工，2021年中完成試運轉，預計每年可達4500萬旅客人次。

機場公司表示，「機坪、滑行道與機坪設施工程」及「第三航站區土方及基礎工程」聯合動土典禮為繼十大建設之後，全臺最大單一公共建築，亦為「桃園國際機場第三航廈建設計畫」揭開序幕。首波機坪工程及航廈地基二項標案，由中華工程股份有限公司以63億元工程費用承攬，約佔總工程經費1成。第三航廈預計於2020年完工，2021年試營運，屆時可容納每年2000萬旅客人次，後續開發之衛星廊廳建設完成後，更可容納每年4500萬旅客人次。

機場公司董事長曾大仁表示，除了感謝各界的關心之外，更謝謝交通部的支持、交通部高速鐵路工程局的協助，以及第三航站區建設工作團隊的辛勞，才能再邁入下一個重要的里程碑。他期勉總顧問、設計、監造及施工團隊，都能掌握工期與進度，工程如質如期、平安完成，為桃園機場重新帶來光榮與驕傲。

曾大仁指出，整個第三航廈工程共分為13標，今天進行的是第1標與第3標，未來各工程也會按照工程順序完成發包與開工，所有工程預計在2020年年底完工，再進行測試與試營運，希望能在2021年中完成試運轉與營運。

曾大仁說，第三航廈的外型如鳥起飛的模樣，站內如同大榕樹張開枝葉的樣子，景觀、造型、功能都非常特別，且符合全球一流水準的航廈規模，未來第三航廈營運後，每年服務4500萬人次的旅運量。

至於未來桃機起降跑道，是否合乎興建後的所有班次需求，曾大仁說，未來桃機也會有第三跑道的規劃與興建，屆時會合乎各航廈的起落降服務。