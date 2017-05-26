菲國婦人牙痛變巨大下巴腫瘤！來台手術重獲新生

2017-05-26 10:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕45歲菲律賓籍婦人莎拉，家住宿霧旁小島貧困村落，7年前牙疼沒錢就醫，請巫師拔除，沒想到引發「牙釉母質細胞瘤」病變，不僅下排牙齒掉落，下巴還腫得幾乎像臉一樣大，對生活造成重大影響，所幸為菲國慈濟志工發現，輾轉介紹來台北慈濟醫院免費就醫，經手術切除及整形恢復原有容貌。

莎拉今天出席醫院的感恩記者會，面容已經恢復往昔光彩，心情也變得開朗，對醫護人員一個多月來的細心照料非常感激，她也將返回原居地。

菲國慈濟志工陳麗君說，莎拉的丈夫去年11月向一位德國醫師求助，但到醫院後，當地診所醫師馬可 （目前在台北慈院牙科受訓）是菲律賓人醫會成員，評估莎拉的病需到設備完善的大醫院醫治，於是將她提報給慈濟菲律賓分會，建議她來台灣治療。

莎拉手術前的情況十分不佳，下巴的巨大腫瘤已嚴重影響她的外貌和吞嚥咬合能力，台北慈濟口腔顎面外科主任夏毅然確診莎拉下巴的「牙釉母質細胞瘤」是良性腫瘤，手術共分三階段，先切除腫瘤；再以3D列印技術，重建下顎骨；最後再為莎拉植牙，重建咬合功能。

手術歷時16個小時才大功告成，莎拉重新恢復原來的容貌，並且能夠正常進食，開心得不得了，也非常感謝台北慈濟醫院的醫護人員照顧，讓她重獲新生。