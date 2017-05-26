全身軟趴趴 肌無力合併胸腺瘤

2017-05-26

圖．文／李佳穎

46歲的李先生（化名）是一位警務人員，一年多前發現疲勞時，就會出現眼皮下垂及複視的現象，看了多位眼科醫師，症狀並未改善。近幾個月竟然有時候講話還會口齒不清，李先生懷疑是中風，趕緊求診神經科醫師，結果不是中風，而是罹患了肌無力症。

李先生就醫時表示，平時配合政府單位稽查食安相關問題，近幾年來國內假油、毒澱粉、雞蛋等食安風暴不斷，工作壓力大，以為是太疲勞才引起眼皮下垂和複視的情形，平常總戴著太陽眼鏡「遮醜」，沒想到是肌無力症的問題。

肌無力舊稱「重症肌無力」，最常見的表現就是眼皮下垂或複視，在疲勞時會更明顯，較嚴重的患者會出現近端肌肉無力的症狀，有些還會出現說話口齒不清、吞嚥困難等。最嚴重時，連呼吸都會覺得吃力，所以不少患者都會自嘲是「蛋黃哥」上身。

肌無力的治療需要整個團隊的合作，包括神經科、胸腔外科、麻醉科及腫瘤科等，從藥物控制、洗血、胸腺切除手術到後續治療等，都需要多方醫護同仁溝通合作。

醫療團隊為李先生做了仔細檢查後，同時診斷出他的心臟正前方有一個4公分的胸腺瘤（見圖），於是建議施行胸腔鏡微創胸腺切除手術。術中發現這個胸腺瘤「惡形惡狀」，已經局部侵犯心包膜及肺臟，因此在術中同時切除了部分心包膜及肺部。

由於進行微創手術，李先生術後第四天即順利出院。

肌無力的患者中，一半以上的人都會有胸腺增生，大約10%-20%會合併有胸腺瘤，若能手術切除這些病灶，8成以上的患者肌無力的情形能獲得顯著改善。

但是這些增生的胸腺或胸腺瘤位於我們胸骨與心臟中間，傳統的手術方式需要鋸開患者胸骨，才有辦法完整切除增生的胸腺或胸腺瘤，患者們幾乎都聞「手術」而色變，而此傳統正中開胸的胸腺切除手術，至少也要住院2週。

近年來由於胸腔鏡微創手術的發展，大多數的患者都能在術後3-5天出院，大大減少了手術本身對患者的傷害及術後的疼痛，也讓手術不再被患者們視為畏途，更願意配合醫療團隊的治療計畫，及早獲得良好的治療效果。（作者為彰化秀傳紀念醫院胸腔外科主任）