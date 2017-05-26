中小學學力測驗要學生評鑑老師 全教總砲轟國教院

2017-05-26 10:34

〔記者林曉雲／台北報導〕全國許多縣市中小學學生昨天進行學力測驗，全國教師工會總聯合會今早開記者會，質疑該測驗竟然要求學生具名評論教師，國教院變相要國中小的學生評鑑老師，嚴重違反研究倫理且居心叵測，國教院長許添明應公開向社會大眾道歉。

全教總理事長張旭政表示，國教院昨天在許多縣市進行中小學學力測驗，此測驗是針對國小2、3、5年級、國中7、8年級學生；科目為國語文、數學、英語文，全台灣有半數以上縣市實施測驗，影響重大。

今年卻突然多了一項問卷填答，內容包括許多主觀問題，例如：喜不喜歡老師幫助我的方式？喜不喜歡級任導師任教學科？和課堂狀況的評論，例如：課堂上尊不尊重教師？課堂充實與否？

他指出，由於這份問卷填答並未在事前告知縣市政府以及受測學校和學生，問卷內容毫無頭緒，而填答者是身心未臻成熟的中小學生，且是記名的問卷，問卷一發下，基層教師無不譁然。

張旭政痛批國教院做為國家層級的教育研究院，卻犯下研究上的重大錯誤，教育學術研究倫理必須尊重個人意願、確保個人隱私、不危害研究對象的身心、遵守誠信原則及客觀分析報導，但國教院的這個研究沒有徵求填答者的同意，不尊重個人意願；屬於記名填答，無法確保個人隱私；問卷題目不當，加上記名填答和違反個人意願，恐影響研究對象之身心；假藉學力測驗夾帶問卷填答，違反誠信原則；而問卷內容與教學間是否有關連，欠缺學術依據，令人懷疑能否客觀分析及報導。

張旭政表示，對於國教院此種不尊重當事人意願、不保護隱私、可能傷害學童身心、違反誠信原則，又不專業的問卷調查，全教總要求各縣市政府應立刻將所有問卷集中銷毀，許添明則應公開向社會大眾道歉。