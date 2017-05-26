為何建築物叫「小室哲哉」… 來台日人傻眼

日本網友覺得疑惑。（圖取自推特）

2017-05-26 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕台灣建商喜歡用帶有日本或西方意味的名字，為建案命名，但在看得懂漢字的日本人眼中，則感到相當疑惑。

近日有日本網友在推特分享來台旅遊照片，獲得廣大迴響，照片中是一棟台灣建築，建築外牆赫然可見「小室哲哉」4個大字，讓這名日本網友大呼台灣太神祕了。這張照片一出，許多台灣、日本網友也分享在台灣看到的奇妙建案，像是「夏目漱石」、「久石讓」，意外引起討論。