威力彩6.07億頭獎1注獨得 獎落高雄三民！
高雄市三民區澄和路115號「昶財彩券行」開出頭獎金額6.07億元，彩券行燃放鞭炮慶祝。（記者張忠義攝）
［記者吳佳蓉／台北報導］威力彩頭獎開出！終結連28摃，6.07億威力彩頭獎今晚開出，1注獨得所有獎金，獎落高雄市三民區澄和路115號「昶財彩券行」，頭獎金額6.07億元為今年以來單注次高。
第106000042期威力彩今晚開獎，頭獎1注中獎，幸運兒可獨得獎金6.07億元，幸運得主扣稅後仍可實領獎金4.86億元，購入1戶平均每戶單價4億的知名豪宅「帝寶」也還有剩。
台灣彩券公司表示，今年威力彩頭獎僅開出過兩次，1次為2月13日，同樣是1注獨得，獎金9.5億元，獎落桃園市中壢區莊敬路795號「招鑫來彩券行」，為2014年第4屆公益彩券開賣以來、威力彩單注第8高。第2次就是今晚，頭獎6.07億元，為今年以來次高。
第106000042期威力彩中獎號碼為：第1區「07、15、22、24、26、34」，第2區「01」，頭獎1注中獎，可得6億779萬4476元；貳獎摃龜；參獎共5注獲得，每注可得15萬元；肆獎共51注獲得，每注可得2萬元；伍獎共267注獲得，每注可得4000元；陸獎共2414注獲得，每注可得800元；柒獎共3754注獲得，每注可得400元；捌獎共2萬74注獲得，每注可得200元；玖獎共3萬1068注獲得，每注可得100元；普獎共4萬5726注獲得，每注可得100元。
第106000042期38樂合彩中獎號碼為「07、15、22、24、26、34」，五合1注中獎，可得115萬元；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共148注中獎，每注可得5750元；二合共2307注中獎，每注可得750元。
第106000124期今彩539中獎號碼為「02、05、30、36、37」，頭獎摃龜；貳獎共150注獲得，每注可得2萬元；參獎共5703注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬4961注獲得，每注可得50元。
第106000124期39樂合彩中獎號碼為「02、05、30、36、37」，四合3注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共136注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6244注中獎，每注可得1125元。
第106000124期3星彩中獎號碼為「258」，正彩共87注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000124期4星彩中獎號碼為「1516」，正彩共36注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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標題：威力彩6.07億頭獎1注獨得 獎落高雄三民！
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