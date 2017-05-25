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八德居民抗議瀝青廠 鄭文燦：不排除撤照

2017-05-25  19:48

［記者陳昀／桃園報導］新北市久揚興業公司計畫在八德區大安里設置瀝青廠，引發許多居民抗議，市府經濟發展局今天派員前往會勘，近期將公佈結果，帶頭反對設廠的市議員呂林小鳳也再次強調，市長鄭文燦曾對她承諾，不會讓瀝青廠蓋在八德幼兒園和埤塘生態公園附近，甚至不排除撤銷設廠的建照許可，她也會堅決反對到底。

呂林小鳳表示，經發局已針對業者的瀝青廠用地、廠房興建是否符合規定，以及民眾擔憂的環保疑慮實地勘查，待各單位及專家共同協商後公布，但她認為，即使市府環保局會定期檢測戴奧辛或有毒害物，但不能保證瀝青排放的廢氣，是否對民眾健康造成影響，鄭文燦也承諾過她，他個人反對瀝青廠設在目前的預定地，市府也會針對瀝青廠的設立許可，制定更嚴格的自治辦法，堅決維護附近幼兒及居民健康。

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  • 八德區大安里居民抗議瀝青廠。（資料照，記者陳昀攝）

    八德區大安里居民抗議瀝青廠。（資料照，記者陳昀攝）

  • 桃園市政府經濟發展局今天派員前往業者的設廠預定地會勘。（記者陳昀攝）

    桃園市政府經濟發展局今天派員前往業者的設廠預定地會勘。（記者陳昀攝）

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