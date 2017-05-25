「525我愛我」 台中宣導兒少自我保護意識

2017-05-25 20:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕加強兒童自我保護觀念，包括台中市副市長林依瑩、立委何欣純及藝人鍾欣凌等人，今日現身說法，各以童年時曾遭遇過的性騷經驗，感慨昔日性平教育不足，導致她們多噤聲不敢說，盼藉「525、我愛我」這天，宣導學生建立自我保護觀念，萬一遭遇自覺不舒服的事要「勇敢說」並尋求協助。

社會屢傳性騷甚至性侵等兒少保護案件，台中市教育局特地選在5月25日這天推出「525，我愛我」兒少保護宣導活動」，盼提醒各界重視兒少保護觀念，並盼學生能建立自我保護意識，學習保護自己、尊重他人。

今日應邀出席的女性嘉賓幾乎成長歷程中均曾遭遇過程度不一的性騷經驗，林依瑩說，童年曾遭遇露鳥大叔、高中通車遭遇性騷男等，但昔日根本沒有性平教育，遭遇當下也不知如何處理。

鍾欣凌也以高中時走在路上被故意肘擊胸部的經驗，分享身體不受尊重的感受很不舒服；何欣純更感慨從小到大遭遇過N次騷擾的經驗，幸好從小她懂得狀況不對時先尖叫引起注意再說。

市議員蔡雅玲更說，童年曾遇常到家中的叔叔假借抱她不當觸碰她的身體，當時向家人反映，家人卻說「小孩有耳沒嘴」，深感除要教孩子懂得自我保護外，大人要能支持子女的感受。

市議員賴佳微也說小學時曾遇過補習班老師性騷，但很多時候受害人或大人反會怪當事人行為不夠小心，盼社會還要再學習信任被害者講的話。

林依瑩說，面對性騷等，逃避不談不是最好的辦法，盼各界教孩子學會處理，更要勇敢說出來，就有機會不讓事件惡化到進入下一個遺憾。

眾人均盼教會學生從小建立保護自己及尊重別人身體的觀念；若遭遇任何不受尊重的對待，要能勇敢說出來，受到傷害一定要找管道協助，除讓加害者受到處罰外，自己更要學會勇敢承擔、面對、處理、解決並放下，讓自己的身心靈更健康往下走。